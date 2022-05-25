العثور على مزرعة عمرها أكثر من 2000 عام محفوظة بطريقة ممتازة شمالي إسرائيل

سلطة الاثار الاسرائيلية قال انه يمكن ان تكون هذه المزرعة من فترة الحشمونائيم وستحقق بذلك

اعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية العثور على اكتشاف آثري نادر في منطقة "ناحال اربيل" في منطقة الجليل الشرقي، حيث عثرت على مزرعة عمرها 2,100 عام، وتحتوي على عملات معدنية قديمة، أدوات نسيج، وأدوات فخارية وأدوات زراعية. وشدد التقرير في قناة "N12" الإسرائيلية أن الحديث يدور عن مزرعة نادرة من نوعها من العصر الهيلنستي (فترة الحشمونائيم).

وروى الباحثون أنه رغم مرور ألفي عام على الاكتشاف ، إلا أن الآثار التي عثر عليها بقيت محفوظة بطريقة مثيرة للإعجاب، ومن التحقيقات الأولية لقطع الآثار يتضح أنه على ما يبدو تم ترك المزرعة بسرعة بسبب مخاطر المعركة، وأيضا يروي الباحثون بأن الحديث يدور عن اكتشاف هام، حيث أن الاكتشافات المعروفة من فترة الحشمونائيم في هذه المنطقة قليلة جدا. وعثر على الآثار الهامة خلال مشروع لشركة "مكوروت".

ونفذ الاكتشاف وفقا لقرار الحكومة وكلفته تقدر بـ910 مليون شاقل، مديرة الحفريات د. أماني ابو حميد من سلطة الآثار تقول إن "الأغراض التي اكتشفناها بقيت كما هي في المكان، بعد أن تركها سكان المزرعة، ويبدو أنهم تركوا الموقع مرة واحدة، بسبب تهديدات الحرب".

وأضافت:"أوزان النول كانت لا زالت على الرف، برطمانات التخزين عثر عليها بصورة سليمة. نحن نعرف من خلال مصادر تاريخية، أنه في تلك الأيام توسعت مملكة الحشمونائيم تجاه مناطق واسعة في البلاد، وتوجد امكانية أن ترك المزرعة مرتبط بحوادث من هذا القبيل، لكن يجب التحقيق بالأمر بعمق".وفي هذه المرحلة من الصعب تحديد هوية سكان المكان. ويشار الى أن يدور الحديث عن مزرعة مساحتها 30 على 30 مترا مربعا.