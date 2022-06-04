النجمة شاكيرا تؤكد الانفصال عن قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه بعد علاقة دامت 12 عاما

قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن شاكيرا أصدرت بيانا رسميا أكدت من خلاله نبأ الانفصال عن بيكيه

أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، أنها تنفصل حاليا عن الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة، بعد قصة حب دامت 12 عاما.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن شاكيرا أصدرت بيانا رسميا أكدت من خلاله نبأ الانفصال عن بيكيه، بعد أزمة أثيرت بينهما على مدار الأيام الماضية.

وأضاف البيان "نأسف لتأكيد نبأ الانفصال من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا"، مؤكدة أنه "نطلب احترام الخصوصية نشكركم على تفهم الوضع".

وارتبط بيكيه وشاكيرا بقصة حب في عام 2010، قبل إعلان الانفصال إثر مشاكل عدة بينهما مؤخرا.

بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، زعمت أن المرأة المتورطة مع بيكيه في خيانته لشاكيرا، كانت والدة جافي نجم برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا.

لكن صحيفة "إل بريوريكو" الإسبانية حددت أن المرأة التي دخل بيكيه في علاقة معها، كانت في العشرينات من عمرها وشقراء، وهذا يستبعد والدة جافي السمراء من الحسابات بشكل كامل.