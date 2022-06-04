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الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم يحتفلون الليلة وغدًا بعيد نزول التوراة "شفوعوت"

i24news

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قوات اسرائيلية تقوم بحراسة موقع تجمع مصلين من الطائفة السامرية للصلاة على قمة جبل جزريم قبل نابلس لاحياء عيد شفوعوت (الاسابيع) في 12 حزيران/يونيو 2016
Jaafar Shtayyeh (AFP)قوات اسرائيلية تقوم بحراسة موقع تجمع مصلين من الطائفة السامرية للصلاة على قمة جبل جزريم قبل نابلس لاحياء عيد شفوعوت (الاسابيع) في 12 حزيران/يونيو 2016

بهذه المناسبة تقام صلوات وطقوس دينية خاصة في باحة حائط المبكى في مدينة القدس

يحتفل الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم الليلة وغدًا الاحد بعيد نزول التوراة (شفوعوت)، الذي يحل بعد مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح اليهوديّ. وبهذه المناسبة تقام صلوات وطقوس دينية خاصة في باحة حائط المبكى في مدينة القدس، وفي الكنس وأماكن العبادة اليهوديّة.

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شفوعوت هو أحد الآعياد الثلاثة المسماة بأعياد الحج. وتذكر كافة هذه الأعياد بالتيه في الصحراء بعد التحرر من العبودية في مصر. بعد هذا وفي حقبة المعابد كانت هذه الأعياد هي التي على اليهودي خلالها السعي للصلاة في المعبد ولو مرة في العام. 

لليهود ثلاثة أسباب للاحتفال بشافوعوت. أولها أن الله أنزل على موسى الألواح والتوراة، أما ثانيها فهو أنه يوم نضج القمح الذي ابتدأ العد له من الفصح وطول المدة التي تنتهي بعيد شفوعوت. وثالثها يتعلق هو الآخر بنضج المحصول حيث تجمع فيه أول ثمار موسم الربيع. يحتفل بشافوعوت بتناول مختلف محاصيل الحبوب والفواكة والاجبان.

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