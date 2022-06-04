بهذه المناسبة تقام صلوات وطقوس دينية خاصة في باحة حائط المبكى في مدينة القدس

يحتفل الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم الليلة وغدًا الاحد بعيد نزول التوراة (شفوعوت)، الذي يحل بعد مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح اليهوديّ. وبهذه المناسبة تقام صلوات وطقوس دينية خاصة في باحة حائط المبكى في مدينة القدس، وفي الكنس وأماكن العبادة اليهوديّة.

شفوعوت هو أحد الآعياد الثلاثة المسماة بأعياد الحج. وتذكر كافة هذه الأعياد بالتيه في الصحراء بعد التحرر من العبودية في مصر. بعد هذا وفي حقبة المعابد كانت هذه الأعياد هي التي على اليهودي خلالها السعي للصلاة في المعبد ولو مرة في العام.

لليهود ثلاثة أسباب للاحتفال بشافوعوت. أولها أن الله أنزل على موسى الألواح والتوراة، أما ثانيها فهو أنه يوم نضج القمح الذي ابتدأ العد له من الفصح وطول المدة التي تنتهي بعيد شفوعوت. وثالثها يتعلق هو الآخر بنضج المحصول حيث تجمع فيه أول ثمار موسم الربيع. يحتفل بشافوعوت بتناول مختلف محاصيل الحبوب والفواكة والاجبان.