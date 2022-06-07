فرقة سودانية تنقل صوت المهمشين في شرق البلاد من خلال الموسيقى

عانت الفرقةمن حكومات السودان المتعاقبة خصوصا إبان حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود قبل الاطاحة بها

يعزف أفراد فرقة دروبا التي تعني بلغة البِجا المحلية "فرقة الجبال"، ألحان الشعوب المهمشة في شرق السودان وإيقاعاتِها، من أجل نقل صوتها للعالم من خلال الموسيقى وينتمي أفراد الفرقة الى مجموعات إتنية من مناطق مختلفة في السودان.

وبعد تشكيل فرقته في عام 2006، أدخل جابر آلات جديدة وتوزيعا موسيقيا جديدا لتحديث ألحان البجا وعانت مجموعات البِجا من التمييز والحرمان من حكومات السودان المتعاقبة خصوصا إبان حكم عمر البشير، رغم أنهم يقطنون منطقة غنية بالموارد.

وتعيش مجموعات من البجا حياة بدوية في جبال البحر الأحمر في شرق السودان يمتهنون الرعي كما أن لهم امتدادات في كل من مصر وإريتريا.

وعانوا تمييزا وحرمانا من حكومات السودان المتعاقبة خصوصا إبان حكم عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في العام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة، وذلك على الرغم من أنهم يقطنون منطقة غنية بالموارد، فموانئ البحر الأحمر هي الرئة الاقتصادية للسودان التي تمر عبرها كل تجارة السودان تصديرا واستيرادا كما أنها المنفذ الذي يتم كم خلاله تصدير نفط جنوب السودان الى الخارج.

ويعيش إقليم دارفور منذ العام 2003 في حالة اضطراب بعد أن حملت مجموعات تنتمي الي أقليات افريقية السلاح ضد حكومة البشير والميليشيات العربية الموالية لها. وقتل جراء النزاع قرابة 300 ألف شخص وتهجّر ما يزيد عن 2ـ5 مليون من أبناء دارفور من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

خلال الفترة الانتقالية التي تقاسم خلالها قادة الاحتجاج المدنيون السلطة مع العسكر الذي أطاحوا بالبشير تحت ضغط شعبي، أغلقت قبائل البجا شرق السودان لأسابيع احتجاجا على توقيع الحكومة اتفاقا سياسيا عام 2020 مع مجموعة قالوا إنها "لا تمثلهم".