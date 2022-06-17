HBO تنتج مسلسلًا مقتبس من سلسلة المسلسل الشهير Game of Thrones

تدور أحداثه حول حياة وقصة شخصية "جون سنو" الشهيرة التي قادم بدورها كيت هارينجتون على مدار سنوات طويلة.

بدأت شركة HBO مرحلة تطوير مشروع مقتبس من سلسلة المسلسل الشهير Game of Thrones وتدور أحداثه حول حياة وقصة شخصية "جون سنو" الشهيرة التي قادم بدورها كيت هارينجتون على مدار سنوات طويلة.

وتعد قصة جون سنو من أكثر الشخصيات المفضلة لدى جمهور مسلسل Game of Thrones، ومن المتوقع أن يعود كيت كارينجتون للعب نفس الشخصية في إحدى مراحلها، بعدما ترشح لنيل جائزة الإيمي مرتين عن تجسيده لهذا العمل.

يكافح جون سنو من أجل دعم القيم النبيلة لعائلته في ظل عالم متوحش، وفي الموسم الثامن والأخير من سلسلة Game of Thrones اكتشف جون سنو أن اسمه الحقيقي هو إيجون تارجريان وهو الوريث الوحيد للعرش الحديدي ولكن بسبب قتله لأم التنانين تم نفيه إلى ويستروس "مملكة الشمال" ليعيش وحيدا بعيدا عن حياته القديمة.

المسلسل المكون من 10 حلقات وسيعرض خلال عام 2022، بعدما بدأ إنتاجه رسميا 26 أبريل الماضي، وهو مقتبس من رواية Fire and Blood أو الدم والناس للكاتب جورج آر مارتن الذي وقع صفقة شاملة لإنتاج محتوى لمنصة hbo max لمدة 5 سنوات.