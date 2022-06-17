الفيلم الإسرائيلي"باب الورد" يشارك في فعاليات المهرجان الدولي للسينما والهجرة بمدينة أكادير المغربية

فيلم"باب الورد" الإسرائيلي لمخرجه خاييم بوزاكلو يحكي قصة أسرة مغربية يهودية، هاجرت إلى اسرائيل.

شارك الفيلم الإسرائيلي "باب الورد" لمخرجه خاييم بوزاكلو في الدورة 18 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة في مدينة أكادير المغربية ويحكي قصة أسرة مغربية يهودية، هاجرت إلى إسرائيل،كما يشارك فيلم "في عينيك كانشوف بلادي” للمخرج كمال هشكار ، وهو عمل ينقل قصة نيتا القيام وأميت حاكوهين، وهما فنانان، في القدس ويشتغلان في مجال الموسيقى التراثية المغربية، يقرران استكشاف جذورها برحلة للمغرب. والفيلم الثاني

.قال مدير المهرجان محمد عرقوي لـ Orient على i24NEWS: "لقد دافعنا دائمًا عن قيم التبادل والانفتاح ، وهذه ليست المرة الأولى التي نبرمج فيها عمل الجالية اليهودية المغربية".

وتابع" ذات يوم كنت في نتانيا ورأيت أبا كان ذاهبا إلى الكنيس يصلي بالطقوس المغربية ووصل إلى منزله، وتحضر له زوجته وجبة مغربية ويغلق نفسه في غرفته ، وهو يشاهد المغرب التلفزيون .. إنه يعيش في إسرائيل ولكن قلبه في المغرب وهذا الفيلم هو تكريم لكل هؤلاء الناس وآبائنا وأجدادنا ".

فيلم "باب الورد" فيلم كوميدي حول عائلة يهودية مغربية كبيرة وفقيرة تعيش في سديروت. يتوق كلا الوالدين إلى وطنهما الأم المغرب حيث يكافح أطفالهما للعثور على مكان لهم في هذه المدينة الواقعة في جنوب إسرائيل.

ويقوم برنامج هذه السنة على عرض أفلام حديثة الإنتاج، تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، تمثل عشرة أفلام طويلة وخمسة عشر فيلما قصيراً، تخضع لتقييم لجنتي تحكيم الفيلم الطويل برئاسة الكاتب الطاهر بن جلون والفيلم القصير برئاسة الإعلامي والناقد السينمائي بلال مرميد.

وتم اختيار السينما التونسية كضيفة شرف، بحيث يترجم القرب الجغرافي والتبادل الثقافي والفني بين البلدين، بالإضافة إلى اهتمام المنتجين التونسيين بقضايا الهجرة.

وكرمت إدارة مهرجان أكادير، أبناء من بلاد المهجر، الممثل سامي ناصري والمخرج كمال هشكار، تقديراً لمسيرتهما الفنية الحافلة بأعمال سينمائية متميزة.

وعرفت الدورة الثامنة عشر للمهرجان، تنظيم ندوات موضوعاتية ينشطها مجموعة من الباحثين من ذوي الاختصاص، وكذا ورشات تكوينية في مهن السينما، مفتوحة في وجه صناع الأفلام المغاربة الشباب.

واحتضنت سينما ريالطو وسينما الصحراء بمدينة أكادير فعاليات المهرجان بحضور عدد من الوجوه السياسية والفنية البارزة، وقال مدير المهرجان، عزيز عمري،: ان "انتشار كورونا، عرفت جميع التظاهرات الفنية مآلين: إما الإلغاء التام أو اختيار التنظيم بصيغة رقمية.

وأضاف عمري، انه قد اختار المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير الحفاظ، كعادته، على لقاء الجمهور بصيغة رقمية، في دورة خاصة. ولهذه الغاية، فقد تم اختيار عشرة أفلام متوجة في الدورات السابقة للتنافس ضمن نسخة رقمية.

من جهة أخرى، سيعرض فيلم “الطريق إلى كابول” للمخرج إبراهيم شكيري، بالوصف الصوتي، بشراكة مع المختصين محمد عمورة وهناء العيدي، وسيكون هو الأول، وذلك بهدف دمقرطة ثقافة الفن السابع وتقريب السينما من عموم الجمهور.