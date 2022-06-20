موسيقي إسرائيلي يحظى بشعبية في إيران رغم استحالة زيارته لها

ليس إلياهو أول فنان إسرائيلي يحظى بشعبية في إيران،فليراز تشارخي أصدرت ألبوما يتضمن أجزاء سجلت سرا في إيران

اكتسب الموسيقي الإسرائيلي مارك إلياهو شهرة في إسرائيل بموسيقاه الناعمة المستوحاة جزئيًا من جذوره اليهودية من منطقة داغستان في القوقاز، إلا أن لديه أيضاً جمهورا آخذا في الاتساع بين الإيرانيين رغم "العداء الحاد" بين إسرائيل وإيران التي قطعت العلاقات في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.

وشدد إلياهو على أن تأليفه الموسيقى لمسلسل "طهران" الذي تناول قصة جاسوس إسرائيلي يسعى لتخريب البرنامج النووي الإيراني ، "لم يكن عملاً سياسيًا". واعتبر أن مهمته "نشر الحب في العالم و... المداواة والتواصل".ويبدو أن هذه الرسالة تلقى صدى إيجابياً لدى معجبيه على انستغرام. وكتب أحدهم "أتمنى أن أراك ذات يوم في إيران".

ولد إلياهو (39 عاما) في جمهورية داغستان التي كانت في ما مضى جزءاً من الاتحاد السوفياتي، وهي منطقة تأثرت بشدة على مر القرون بالثقافة التركية والفارسية.

وليس إلياهو أول فنان إسرائيلي يحظى بشعبية في إيران.حتى أن المطربة ليراز تشارخي التي هاجر والدها اليهوديان من ايران ، أصدرت ألبوماً يتضمن أجزاء سُجلت سراً في الجمهورية الإسلامية.

لكن العداء بين إسرائيل وإيران لا يزال أحد المحركات الرئيسية للسياسة في كل أنحاء المنطقة ، ويبدو أن ثمة فرصة ضئيلة لأن يعزف أي موسيقي إسرائيلي في طهران قريبًا.

كان هذا الارتباط واضحًا هذا الأسبوع خلال الحفلة التي أحياها إلياهو في الهواء الطلق في العاصمة التركية اسطنبول التي تشكّل مكانًا يلتقي فيه الإسرائيليون والإيرانيون، رغم دعوة إسرائيل مواطنيها هذا الأسبوع إلأى مغادرة تركيا "في أقرب وقت ممكن" بسبب التهديد بشن هجمات إيرانية.

ولم تحل الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الامن التركية في المكان لهذا السبب دون حضور طالبة الهندسة الحيوية الإيرانية فرناز( 29 عامًا) هذه الحفلة.و قالت فرناز "عندما أستمع إلى موسيقاه أشعر أحيانًا بقشعريرة". و"لهذا السبب أحبه".