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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحتفل باليوم العالمي لليوغا

AFP

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يحتفل بهذا الحدث السنوي الذي اقترحه مودي واعتمدته الأمم المتحدة العام 2014، في الهند خصوصا وفي مناطق أخرى في العالم في 21 حزيران/يونيو من كل عام
PMO INDIA / AFPيحتفل بهذا الحدث السنوي الذي اقترحه مودي واعتمدته الأمم المتحدة العام 2014، في الهند خصوصا وفي مناطق أخرى في العالم في 21 حزيران/يونيو من كل عام

وعلى الرغم من نشوء رياضة اليوغا وانتشارها في الهند منذ آلاف السنين، إلا أنها حققت شعبية متزايدة

إحتفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء، باليوم العالمي لليوغا. ويحتفل بهذا الحدث السنوي الذي اقترحه مودي واعتمدته الأمم المتحدة العام 2014، في الهند خصوصا وفي مناطق أخرى في العالم في 21 حزيران/يونيو، أطول نهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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وعلى الرغم من نشوء رياضة اليوغا وانتشارها في الهند منذ آلاف السنين، إلا أنها حققت شعبية متزايدة في العديد من دول العالم. وبكل الأحوال فإن ممارسة هذه الطقوس تحمل العديد من الفوائد لأولئك الذين يدمجونها في حياتهم اليومية. 

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