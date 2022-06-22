سلطة الآثار الإسرائيلية تعثر على أحد أقدم المساجد في العالم في مدينة رهط جنوب اسرائيل

وعثر بالقرب من المسجد على قصر فاخر على مسافة 400 متر من المسجد القريب من مدينة رهط

كشفت سلطة الآثار الاسرائيلية العثور على قصر فاخر ومسجد قروي محلي يعود تاريخه الى ما قبل 1200 عام في مدينة رهط العربية جنوب اسرائيل، والتي جاءت بعد حفريات اثرية واسعة قامت بها سلطة الآثار في المنطقة. وقالت سلطة الآثار بحسب موقع "واينت" بأن الحديث يدور عن أحد أقدم المساجد المعروفة في العالم. ويقع على مسافة كيلومترين من مسجد ريفي آخر من القرن السابع تم الكشف عنه خلال حفريات عام 2019.

وفي البيان الصادر عن سلطة الاثار ذكر انه تم العثور على مباني قريبة من المسجد ذات طابع مسيحي وذات طابع اسلامي. وقالوا "عثرنا على مزرعة من الفترة البيزنطية والتي عاش فيها على ما يبدو مسيحيين كانوا يعملون بالزراعة ،وتضم برجا محصنا وغرفا ذات جدران صلبة كانت تحيط بالفناء" وذكروا انه "على التلة وجدنا مبان مختلفة في طريقة بنائها في القرن الثامن والتاسع الميلادي، وتم العثور فيها على أفران من الطين كانت تستخدم لطهي الطعام.

وفوجئ علماءالآثار بالعثور على مسجد قروي يشبه المسجد الذي تم العثور عليه في عام 2019، ويحتوي على غرفة مربعة وحائط يتجه نحو مكة(القبلة) ،وتم بناء محراب في وسط الجدار، العناصر المعمارية الفريدة تشير الى أنه مسجد، وكان المسجد قائم لوحدة في الموقع، ويتسع للعشرات من سكان المكان.

وقالت سلطة الآثار بأن المسجد كان بعيدا مسافة 400 متر جنوب قصر فاخر ، شيد حول فناء مركزي، وكان يحتوي على قاعات مرصوفة بالواح حجرية، وتم تزيين جدرانه بالجداريات (اللوحات الجدارية) باللونين الأحمر والأصفر.