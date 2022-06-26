العثور على آثار مقبرة رومانية ضخمة بموقع بناء في غزة

أحد مواقع الدفن التي عثر عليها مزين بلوحات متعددة الألوان تمثل تيجان وأكاليل الغار وجرار مشروبات جنائزية

تم الإعلان الأحد، عن اكتشاف كنوز أثرية، في موقع بناء في قطاع غزة تعود إلى مقبرة رومانية عمرها 2000 عام وفق تقرير أعدته وكالة ا ف ب.

بينما كان العمال يعملون في موقع بناء كبير في مدينة جباليا الساحلية، انتبه أحد حراس الأمن إلى بروز قطعة غريبة من الحجر فوق سطح التربة الرملية. وتعود القطعة التي عثر عليها، في كانون الثاني (يناير) إلى مقبرة رومانية يمتد تاريخها إلى الوراء حوالي 2000 عام، وتعتبر هذه المقبرة مثالا على ثراء الأراضي الفلسطينية بالكنوز الأثرية.

وقال عامل البناء الفلسطيني أحمد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الكامل "اعتقدت أنه نفق"، في إشارة الى ممرات سرية حفرتها حركة حماس لمساعدتها في محاربة اسرائيل.

يذكر أن مصر أطلقت مبادرة لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، في أعقاب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في أيار/ مايو 2021 والتي خلفت أضرارًا في غزة. وبإطار أعمال التجريف تمهيدًا لمشاريع بناء، عملت الجرافات على حفر التربة الرملية من أجل بناء مبانٍ خرسانية جديدة، وهو ما قاد أحمد إلى اكتشاف ذلك الأثر.

وانتشرت على إثر ذلك شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتشاف كبير، ما دعا سلطة الآثار في غزة إلى استدعاء المجموعة الفرنسية غير الحكومية والمدرسة الفرنسية التوراتية والأثرية في القدس لتقييم أهمية الموقع وتحديد المنطقة.

وقال عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر، الذي قاد الفريق الموفد إلى جباليا، "سمحت الحفريات الأولى بالكشف عن ملامح حوالي 40 مقبرة تعود إلى العصر الروماني القديم بين القرنين الأول والثاني بعد الميلاد". وأضاف أن "المقبرة تتعدى هذا العدد من المقابر ويرجح أن يصل عددها إلى 80 و 100".

وأضاف عالم الآثار أن "أحد مواقع الدفن التي تم العثور عليها حتى الآن مزين بلوحات متعددة الألوان تمثل تيجان وأكاليل من أوراق الغار، بالإضافة إلى جرار للمشروبات الجنائزية".

وأضاف "اختفت الكثير من المواقع في غزة بسبب الصراع والبناء، لكن المنطقة موقع أثري ضخم يحتاج إلى فرق خبراء كثيرة".

وفي إطار استمرار التنقيب في الموقع، تم نصب الأوتاد والأسوار حول المقبرة الرومانية، والتي يراقبها الحراس باستمرار مع ارتفاع المباني الجديدة في مكان قريب.

وقال جمال أبو رضا، مدير دائرة الآثار المحلية المكلفة بحماية المقبرة، معربًا عن أمله في إيجاد مستثمرين لمزيد من التنقيب إننا نعمل على "مكافحة تهريب الآثار".