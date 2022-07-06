وزير السياحة الإسرائيلي يفتتح معرض صور استثنائيًا بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات مع المكسيك

ينقسم معرض الصور إلى سبعة عقود ويستعرض الأحداث المهمة في العلاقات بين الدول، بما في ذلك زيارات كبار المسؤولين

شهدت وزارة الخارجية في القدس، اليوم الخميس افتتاح معرض صور استثنائي بمناسبة مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات بين المكسيك وإسرائيل، يتم عرضه بشكل متزامن، في البلدين. افتُتح المعرض بحضور وزير السياحة يوئيل روزبوزوف، والسفير المكسيكي في إسرائيل ماوريسيو إسكانرو، ورئيسة جمعية الصداقة الإسرائيلية المكسيكية في الكنيست، عضو الكنيست عنبار بيزك، وممثلين عن الطواقم الدبلوماسية الأجانب العاملين في إسرائيل.

ينقسم معرض الصور إلى سبعة عقود ويستعرض الأحداث المهمة في العلاقات بين الدول، بما في ذلك زيارات كبار المسؤولين، وتوقيع الاتفاقيات، والفعاليات الثقافية، والتعاون في مختلف المجالات.

القيّمين على المعرض هم المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية في المكسيك ، السيدة تال يتسحاقوف ، بالتعاون مع الملحق الثقافي في السفارة المكسيكية في إسرائيل ، خوسيه ألبرتو نافاجو. تم جمع الصور من الصحافة ومنظمات الجالية اليهودية والمهرجانات والأفراد والمجموعات الوطنية في إسرائيل والمكسيك.

للمعرض قيّمان فنيّان هما الناطقة بلسان سفارة إسرائيل في المكسيك السيدة تال يتسحاكوف وملحق الثقافة في سفارة المكسيك في إسرائيل خوزيه البيرتو نباخو. تم جمع الصور من الصحف ومنظمات الجالية اليهودية والمهرجانات والأفراد والمجموعت الوطنية في إسرائيل والمكسيك.

وقال الوزير روزبوزوف في معرض الحدث: "تعيش في المكسيك ثالث أكبر جالية يهودية في القارة الأمريكية، وهي بمثابة جسر يربط بين البلدين. كوزير للسياحة أستطيع أن أقول إن المكسيك سوق مهم لإسرائيل. قبل اندلاع وباء كورونا، استضافت إسرائيل ، في المتوسط ، حوالي 30 ألف مكسيكي ، واستضافت المكسيك حوالي 40 ألف إسرائيلي. نحن نعمل بجد لتعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين الدول، وهي خطوة ستؤدي بلا شك إلى زيادة متبادلة في عدد السياح ".

ومن جانبه، عقب نائب المدير العام لقسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية السفير جوناثان بيليد بالقول: "إسرائيل والمكسيك تربطهما علاقات وثيقة وتعاون يشمل كافة المجالات. " تم التوقيع بين البلدين، على اتفاقية لتنشيط المسابقات الرياضية بين الرياضيين الأصماء منذ أكثر من عقدين، وفضلاً عن ذلك فإسرائيل هي الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك في الشرق الأوسط، وقد تجاوز حجم التجارة المتبادلة حاجز المليار دولار في العام الماضي."