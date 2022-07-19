إسرائيل تفوز بـ 18 ميدالية في الأولمبياد الدولي للعلوم تتصدرها ثلاث ميداليات ذهبية

وفازت بالميدالية الذهبية ريفيتال فالاخ طالبة في المدرسة الدينية التابعة للحاخام بهاران بمدينة غديرا وسط البلاد

فاز المنتخب الإسرائيلي هذا الأسبوع بثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات الأولمبياد الدولي للعلوم، فضلا عن فوزه بثماني ميداليات فضية وسبع برونزية. تقدم طلبة صفوف التواسع حتى الثواني عشر للمنافسة بإطار الأولمبياد في أربعة مواضيع هي الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء، أمام ممثلين عن أكثر من مائة دولة، وفق النشر في واللا.

تدرب الطلاب على المسابقات في الجامعات في إسرائيل كجزء من مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومركز علماء المستقبل. فريق الفيزياء، على سبيل المثال، حصل على التدريب في جامعة بن غوريون. وفاز جميع أعضائه بميداليات - واحدة ذهبية وفضية واثنتان برونزيتان. وفازت بالميدالية الذهبية ريفيتال فالاخ، طالبة في المدرسة الدينية التابعة للحاخام بهاران في مدينة غديرا وسط إسرائيل. وتفوقت فالاخ على 369 مشترك من 74 دولة وجاء ترتيبها الأولى لتصبح الطالبة الإسرائيلية الأولى التي تفوز بالميدالية الذهبية في الفيزياء.

وقالت ريفيتال لموقع واللا: "أسعدني الفوز، لم أكن أعتقد أنني سأذهب إلى هذا الحد فالفتيات لا ينكشفن على هذه المجالات مقارنة بالأولاد وأولئك الذين يتعرفن على المجال فإنهن لا يعتقدن بأنهن سينجحن. إنهن لا يفكرن بالقيام بذلك. تعرفت على بنات قررن الانسحاب من المجال حين لم يجدن بنات أخريات في محيطهن. أحث الفتيات على القيام بذلك، إنه ممتع للغاية ويمكنك من التطور والتعرف على أشخاص جدد. لا توجد مشكلة في الفشل، ولكن من العار عدم المحاولة."

وهنأ رئيس الوزراء يائير لبيد الطلاب الذين حققوا الفوز ورفعوا إسم بلادهم عاليا "فخور بالإنجازات المذهلة التي حققتها المنتخبات الإسرائيلية في الأولمبياد الدولي للعلوم - 18 ميدالية أولمبية! ميداليات ذهبية لعومري زيمر في الرياضيات ونير كوهين في الكيمياء. تحية كبيرة بشكل خاص لريفيتال فالاخ من فريق الفيزياء ولنوجا فريدمان من فريق الرياضيات. تفخر دولة إسرائيل بأن أولئك الشباب هم مستقبلها. أنتم أبطال!"