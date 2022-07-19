لصوص الكنوز ينهبون التراث الوطني الألباني ويبيعونه في السوق السوداء

في مدينة ألبانية أثرية مهملة، يحفر ناهبو كنوز الحقول بحثا عن الذهب أو الفضة أو القطع الأثرية النادرة لبيعها إلى مهرّبين دوليين. وغالبا ما يفلت الباحثون غير الشرعيين عن الآثار من العقاب في ألبانيا، ما يثير غضب علماء الآثار بشأن سرقة التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن والذي يغذي السوق السوداء العالمية.

واكتسبت المنطقة شهرة بعدما عثر فيها خلال ثمانينات القرن الماضي على أكثر من 600 قطعة نقدية فضية يعود بعضها إلى فترة حكم الإسكندر الكبير. وتعرضت المنطقة في السنوات الأخيرة للدمار على يد لصوص استخدموا مجارف وجرافات للبحث عن معادن نادرة وقطع أثرية.

وفي شمال شرق العاصمة تيرانا، تعرضت بقايا كنيسة يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر لتشويه في معالمها نتيجة ثقوب كبيرة أحدثها اللصوص. وكان يُفترض أن تكون كنيسة مريم العذراء محمية كونها مصنفة معلماً ثقافياً، لكن هذا لم يمنع اللصوص من نهب المنطقة.

وتؤكد الحكومة أنها تعمل على تدابير من شأنها توفير حماية للمواقع التي ينهبها اللصوص والمحافظة عليها، لكن ذلك لم يمنع حتى الآن السرقات رغم أن إزالة القطع الأثرية في ألبانيا تُعتبر جريمة، على غرار معظم البلدان.

وكانت هذه المنطقة القريبة من كورشه والمغطاة حالياً بالأعشاب، في الماضي مدينة هيا إي كوربيت التي تعني "ظل الغراب" بالألبانية. ويقول خبراء لوكالة فرانس برس إنّ أعمال تنقيب غير قانونية رُصدت تقريباً في كل موقع أثري بارز في المنطقة التي تضم مقابر جماعية تاريخية وحصوناً وآثار أخرى تعود إلى ما بين العصر البرونزي حتى أوائل العصور الوسطى.

وتؤكد روفينا كورتي، وهي رئيسة قسم عصر ما قبل التاريخ في معهد تيرانا للآثار، أنّ "المشكلة مقلقة جداً في هيا إي كوربيت التي تمثل مدينة أثرية مهمة لم يكتشفها علماء الآثار بعد".

وتفتقد ألبانيا لأرقام رسمية عن القيمة التقديرية للآثار المسروقة منها. تقول وزارة الثقافة الألبانية لوكالة فرانس برس إنّ الجهود جارية لمكافحة "التهريب غير المشروع للآثار". ومن بين هذه التدابير خطة عمل وطنية أُعلنت عام 2018 بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى تحسين التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.

لكنّ الباحثين يشيرون إلى أنهم متأكدين من أن بعض القطع الأثرية أصبحت في حوزة تجار دوليين ثم بيعت ضمن مزادات لمتاحف أو لمجموعات خاصة في الخارج.

ويعتبر نيريتان سيكا، وهو عالم آثار ومؤرخ متخصص في الأعمال الفنية، أنّ ما يحصل يشكّل "معركة تعجز ألبانيا عن قيادتها بمفردها، فالمسؤولية تقع كذلك على سلطات بلدان أخرى تغض الطرف عندما تُعرض الآثار في متاحفها".

وكان للإدانة الموجهة أخيراً إلى المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس جان-لوك مارتينيز المتهم بالتواطؤ لإخفاء عملية سرقة كنوز أثرية، الفضل في الإضاءة على حجم التجارة غير المشروعة بالآثار.

ويرى عالم الآثار الفرنسي باسكال دارك أنّ المشكلة تنتشر على نطاق واسع فيما لا تأخذ المتاحف على محمل الجد عملية التحقق من أصالة القطع المعروضة للبيع والمنطقة التي تأتي منها. وفيما يشدد دارك على ضرورة "حظر بيع" القطع الأثرية، يؤكد أنّه "يجب إعادتها إذا حُددت المنطقة الجغرافية التي وصلت منها".