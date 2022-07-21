المغرب: عروض مسرحية إسرائيلية على مسارح الرباط والدار البيضاء ومراكش ابتداء من شهر سبتمبر الوشيك

"الوصول إلى المغرب يشعر بأنه استمرار طبيعي لنشاطنا الذي يجمع بين الثقافة العربية والعبرية، ومشاعر الحماسة"

سيكون مسرح يافا العربي العبري أول مسرح إسرائيلي يقدم عروضه على خشبة المسرح في المغرب، بثلاثة عروض في ثلاث مدن رئيسية (الرباط والدار البيضاء ومراكش) خلال سبتمبر/أيلول الوشيك

الجولة المسرحية الحالية، التي تضم وفدا من 25 ممثلا وموسيقا وموظفا، هي بداية تعاون مستقبلي، يليها تعاون مع المسرح الوطني في رونينجن ومسرح محمد الخامس بالرباط ومسرح يافا، وسيصل الوفد المسرحي إلى المغرب في وقت مبكر من نهاية يوليو/تموز الحالي لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المغربية قبل وصول المسرح إلى المغرب في سبتمبر/أيلول الوشيك.

المسرحيات التي سيقدمها مسرح يافا في المغرب: أم كلثوم للمخرج عدن أوليئل ويغال عزراتي وإخراج يغئال عزراتي. وفريد الأطرش لإيجال عزراتي "بابا عجينة" للمخرج هانا وآزنا غرينوالد وإخراج يغال عزراتي مدير عام مسرح يافا.

وفي السياق قال مدير عام مسرح يافا يغال عزراتي "كل الموجودين في المسرح متحمسون للرحلة إلى المغرب. بالنسبة لنا، العرب واليهود، الذين نعمل معًا على مدار العام باللغتين العربية والعبرية، فإن الوصول إلى المغرب يشعر بأنه استمرار طبيعي لنشاطنا الذي يجمع بين الثقافة العربية والعبرية، ومشاعر الحماسة من الزيارة التي نتلقاها من المغرب والبلاد تدفئ القلب ".