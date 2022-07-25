العثور على عملة نادرة عمرها حوالي 1850 سنة في قاع البحر بمحاذاة شواطئ حيفا

تم سك العملة باسم الإمبراطور أنتونينوس بيوس في الإسكندرية بمصر ويزدان ظهرها برسمة السرطان وآلهة القمر لونا

أعلنت سلطة الآثار في إسرائيل، الإثنين، عن اكتشاف عملة برونزية نادرة ومذهلة، محفوظة بشكل جيد، في قاع البحر خلال مسح أثري تحت الماء أجرته مؤخرا سلطة الآثار في شاطئ الكرمل في حيفا، بهدف إنقاذ الآثار من مشاريع التنمية المتسارعة.

العملة التي يرجع تاريخها إلى العصر الروماني، تم سكها باسم الإمبراطور أنتونينوس بيوس (138-161 م) في الإسكندرية، بمصر. يزدان ظهر العملة برسمة علامة السرطان، تعلوها صورة لإلهة القمر لونا، وفق النشر في معريف.

كما تحمل العملة العلامة التالية: "سنة 8" وهي تأريخ السنة الثامنة لحكم بيوس أي 144/5 قبل الميلاد. العملة هي جزء من سلسلة مكونة من 13 قطعة نقدية، حيث تم تصوير الأبراج الإثنتي عشرة المختلفة، بالإضافة إلى عملة أخرى، تصور دولاب الأبراج بالكامل. وبحسب يعكوف شارفيت، مدير وحدة الآثار البحرية في سلطة الآثار، "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عملة كهذه في البحر في إسرائيل، وهي نادرة بين غيرها من كنوز الدولة".

وأضاف شارفيت: "على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط في دولة إسرائيل، وفي مجالها البحري، هناك العديد من المواقع والموجودات الأثرية التي تحكي عن الروابط التي كانت موجودة هنا في العصور القديمة بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والدول التي تقع على امتداده. هذه الاكتشافات، التي غاصت في أعماق البحر اختفت عن الأنظار لمئات وآلاف السنين، غير أنها ظلت محتفظة بخصائصها بطريقة مذهلة، بعضها نادر للغاية، ويكمل اكتشافها أجزاء من اللغز التاريخي لقصة هذه البلاد".