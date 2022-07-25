بريطانيا تعلن استضافتها مسابقة "اورفزيون 2023" بدلا من أوكرانيا

وكان من المقرر ان تستضيف اوكرانيا الحدث المميز لفوزها بالمسابقة لكن الحرب حالت دون ذلك

بعد 24 عاما من استضافتها للمسابقة الدولية، تستضيف بريطانيا هذا العام مسابقة"الأغنية الأوروبية" (أورفزيون) بدلا من أوكرانيا، والتي فازت بالمسابقة هذا العام، ولم يحدد الى الآن مكان استضافة المسابقة.

واعلن اتحاد البث الاوروبي و"بي بي سي" رسميا بحسب موقع "والا" بأن مسابقة اورفزيون 2023 ستنظم في بريطانيا، تكريما للفائز بهذا العام، وهي اوكرانيا، وستكون "بي بي سي" مسؤولة عن استضافة الحدث. واختيار المدينة التي ستجري بها المسابقة سيبدأ هذا الأسبوع. أوكرانيا ستصعد بشكل اوتوماتيكي الى النهائيات.

ويشار إلى أن اتحاد البث الاوروبي (EBU) أعلن بأنه من غير الممكن تنظيم المسابقة في أوكرانيا بسبب الحرب التي تحدث هناك، وكانت الفرقة الاوكرانية "كالوش" هي التي فازت بالمسابقة التي نظمت هذا العام في ايطاليا.

اتحاد البث بدأ بالنقاشات مع "بي بي سي" في بريطانيا حول استضافة المسابقة بدل أوكرانيا، وذلك بعد فوز البريطانيين بالمكان الثاني بالمسابقة التي نظمت في شهر ايار/مايو. ممثلون من قبل سلطة البث في اوكرانيا سيعملون الى جانب "بي سي سي" لضم مركبات أوكرانية للحدث.

وعلى صعيد متصل ،قررت اللجنة المهنية لاختيار الممثل الاسرائيلي في مسابقة اورفزيون 2023 هذا الشهر، بأن سيمثل إسرائيل بالمسابقة العالمية هو الفنانة نوعا كيرل، والتي أعطت موافقتها المبدأية على الموضوع.