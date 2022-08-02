إسرائيل: دراسة تربط بين تلوث الهواء في خليج حيفا وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان

أدى التعرض لتلوث الهواء الصناعي في خليج حيفا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 7 و 16 بالمائة

توصلت دراسة إسرائيلية جديدة إلى وجود صلة بين التعرض البيئي لتلوث الهواء الصناعي في خليج حيفا وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان في الفترة من 1967 إلى 2012، قبل وقت طويل من وضع خطة حكومية للحد من تلوث الهواء في المنطقة.

خلال هذه السنوات، وفقًا للدراسة التي أجريت بالاشتراك مع الجامعة العبرية ومستشفى هداسا والتخنيون والمركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة، أدى التعرض لتلوث الهواء الصناعي في خليج حيفا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 7 و 16 بالمائة.

وتتجلى معدلات الإصابة هذه في أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجهاز العصبي المركزي وسرطان الرأس والعنق وسرطان الدم وسرطان الجلد وسرطان الغدة الدرقية.

في آذار/مارس 2022، وافقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بوقف نشاط البتروكيماويات في خليج حيفا في غضون عقد من الزمن، بناء على تقرير طلبته وزارة حماية البيئة ومكتب رئيس الوزراء حول الموضوع. وقبلها بعام، أقرت اللجنة الحكومية أن :"تركيز النشاط الصناعي الذي يضم مصانع البتروكيماويات، مجمع الصناعات الكيماوية ومزارع النفط الخام، حولت خليج حيفا الى ابرز مراكز التلوث البيئي في اسرائيل". واستعرضت اللجنة خطتين بديلتين لمنطقة خليج حيفا.

وذكرت اللجنة أن "إغلاق نشاط البتروكيماويات في الخليج يتطلب استعدادات لاقتصاد الطاقة، وهناك حلول قابلة للتطبيق في المجال، وهذه الحلول ممكنة للتطبيق خلال العشر سنوات القادمة".

تناول البحث الذي أُجري تحت قيادة كبير العلماء في وزارة حماية البيئة، العلاقة بين تلوث الهواء الصناعي والإصابة بالسرطان والربو وأمراض الحساسية الأخرى في خليج حيفا.

على مدار 45 عامًا ، تم تشخيص إصابة 47129 مشاركًا بالإصابة بالسرطان، وبلغ معدل الإصابة 142.8 حالة لكل 100.000 شخص في المجموعة غير المعرضة – بين المقيمين في مناطق أخرى في البلاد - و 171.5 و 171.7 و 174.8 حالة لكل 100.000 شخص وسط المعرضين على المستوى المنخفض والمتوسط والمرتفع في خليج حيفا، على التوالي.

السرطان الأكثر شيوعًا بين عامة السكان ، وكذلك بين سكان خليج حيفا، هو سرطان الثدي عند الإناث، يليه سرطان الجلد. بين المشاركين الذكور، كان أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الأعضاء التناسلية.