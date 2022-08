قبل شهرين من وصوله لإسرائيل: جاستن بيبر يحيي جمهوره باستخدام التحية النازية بحفل موسيقي

اثار المغني الكندي جاستن بيبر ضجة كبيرة في أوساط الجاليات اليهودية في اوروباـ، وذلك بعد ظهوره في مدينة هلسنكي الفنلندية أمام 20 ألف متفرج وهو يحيي الجمهور باستخدام التحية النازية، وتطالب الجاليات اليهودية توضيحات من منتجي المغني العالمي.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .