الفنان والموسيقي "ملك البوب الإسرائيلي" تسفيكا بيك يفارق الحياة

توفي الموسيقار والمغني تسفيكا بيك الحائز على جائزة الدولة "مفعال حاييم" تقييمًا لإنجازاته، اليوم (الأحد) عن عمر يناهز 72 عامًا في منزله في رمات هشارون، بعد نحو أربع سنوات من إصابته بجلطة دماغية.

ولد بيك عام 1949 في مدينة فروتسواف في بولندا باسم هنريك بيك، وفي سن الثامنة هاجر مع عائلته إلى إسرائيل. بدأ مسيرته الموسيقية في أواخر الستينيات في فرقة الإيقاع "The Fat and the Thin" مع المغني أوزي فوكس، ولامس الشهرة عندما تم اختياره في عام 1970 لأداء دور كلود، الدور الرئيسي في المسرحية الغنائية سيعار.

قام بيك بتأليف موسيقى فيلم أسي ديان "شلاجر" من بطولة أعضاء الفرقة الموسيقية الميثولوجية الساخرة "هجشاش هحيفير"، والتي اشتهرت من خلاله أغنية "فريحة" التي غنتها أسطورة الغناء العبري اليمنية الأصول عوفرا حازا والتي رحلت قبل نحو عقدين.

وبجعبة المغني الراحل عشرات الأغاني التي رددها ويرددها الإسرائيليون بشغف منذ أجيال من بينها "أحبك ليئا" و"أنا ذاهب إلى بيسان"، وقام بيك أيضًا بتأليف أغنية "العيش معه" ، التي تؤديها ريكي غال في الموسيقى التصويرية لفيلم "ديزنغوف 99".