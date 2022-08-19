إسرائيل: كرة عملاقة من أجسام بلاستيكية ملونة مثبتة على شاطئ تل أبيب تتحدى المارة بهدف التحسيس بالبيئة

أثار عمل تال ردود فعل مختلفة والهدف منه هو لفت انتباه الجمهور إلى الحفاظ على البيئة وخاصة الشواطئ"

وأنت تمشي على شاطئ جوردون في تل أبيب،ستثير انتباهك كرة عملاقة ملونة مشكلة من أجسام بلاستيكية، للفنانة والناشطة البيئية تال تيني تشاتشكس، بهدف زيادة الوعي العام بحماية البيئة "من خلال جمع واستخدام المتلاشيات لأغراض فنية تحسيسية وإنشاء منظور طفولي واكتشاف أن الألعاب أصبحت أداتي ولغتي للتعبير عن الأفكار"

وقال الفنانة تال ييني لـ i24NEWS:""تتمثل قوتي كفنان في استخدام الأشياء المتلاشية وربطها ببعضها البعض ومن ثم توصيل رسالة. على مدار عقد من الزمان، جمعت مئات الآلاف من الألعاب والأشياء البلاستيكية التي جمعتها من الشواطئ والممرات ومواقف السيارات المجاورة للمتنزه الساحلي"

تواصلت بلدية تل أبيب مع تل لتقديم اقتراح منحوتة مثيرة للتفكير بشأن تقليل البلاستيك والقمامة على الشواطئ. ويضيف الفنان تال"بالنسبة لي، كان من الطبيعي تماما اختيار شكل الكرة، لأنها تذكر كل واحد منا بالكرة القابلة للنفخ بالألوان الشهيرة منذ طفولتنا. ثم استغرق الأمر حوالي 7 أسابيع لجمعها وعشرة أيام من العمل للتعليق الأشياء الموجودة على الشبكة التي تحيط بالكرة بفضل التعاون مع المتطوعين وجمعية إيكوشن"

وأثار عمل تال الذي تم تركيبه في 29 يوليو/تموز المنصرم ، ردود فعل عديدة، وهو دليل على أن جزءًا من الهدف قد تحقق إلى حد كبير: "لفت انتباه الجمهور الإسرائيلي إلى الحفاظ على البيئة وخاصة الشواطئ"

وأكدت تال لـ i24NEWS"ك"معظم الأشخاص الذين مروا أمام الكرة تلقوا نوعًا من’لكمة على البطن’. ويعتقدون أنه لأمر فظيع أن هذا هو الوضع على الشواطئ اليوم وأن هذه الكرة جعلتهم يدركون أنهم يشترون أشياء أكثر بكثير مما يحتاجون إليه بالفعل ".

وفقًا للفنانة، فإن "العديد من الأشخاص والسلطات والمنظمات يتحملون مسؤولياتهم ويتفهمون أنه يتعين عليهم الرد ، لكن للأسف هذا كثيرًا ما يظل تفكيرًا بالتمني، نرى ما يحدث في أوروبا وهو أمر مخيف! يجب أن تكون قضية المناخ أولوية بالنسبة لنا جميعًا ، ليس غدًا ولكن الآن!"

سبق لتال أن عرضت أعمالها في متحف تل أبيب ومتحف إسرائيل وساحة رابين في تل أبيب وشاطئ غوردون وصالات عرض مختلفة في إسرائيل. وتقول"أستخدم الفن وموهبتي في خدمة المسؤولية البيئية. التغيير أولاً فينا! اشتري أقل ، وتخلص من أقل واستخدم ما هو متاح بالفعل. عمل واحد يتم تنفيذه باستمرار بمرور الوقت ينتج عنه نتيجة ضخمة!"

كرة البحر ، وهي جزء من مشروع أكبر يسمى BigBall ، ليست سوى البداية لتال! تعتزم إنشاء منحوتات أخرى بنفس الأسلوب ، في شكل دائري ، تود عرضها في نيويورك في نهاية العام الجاري، ولكن أيضًا في ريو وفرنسا، بهدف حشد الناس من أجل القضية البيئية من خلال الفن"

سيتم نقل التمثال في منتصف سبتمبر/ايلول الوشيك لعرضه في مؤتمر إسرائيل العالمي للتكنولوجيا Planetech ، حيث سيغادر الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر Cop27 الدولي للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر/تشيرن الثاني. بعد ذلك سيعرض لبضعة أسابيع على شاطئ يافا بالقرب من مركز بيريس للسلام والابتكار.

في السنوات الأخيرة ، أنشأت تال وقادت العديد من المشاريع البيئية ، بما في ذلك "Popeyit" ، وهي سلسلة من اللوحات التي تسمح لها بمشاركة قصتها الشخصية ونقل رسالة حول تمكين المرأة وريادة الأعمال والقيادة. قالت تال لـ i24NEWS: "من خلال هذا المشروع ، اكتشفت نقاط قوتي وأختار اليوم أن أكون نموذجًا يحتذى به للمرأة التي تدرك إمكاناتها وتكتسب الثقة بالنفس".

كارولين حياة صحفية في الموقع الفرنسي i24NEWS /ترجمة سعيد العفاسي صحافي في الموقع العربي i24NEWS