إسرائيل: اكتشاف قصر عمره 1200 عام يزيد ارتفاعه عن 5 أمتار تحت الأرض في رهط

الخميس الوشيك ، 25 أغسطس/آب 2022 ، ستفتح سلطة الآثار وهيئة تنمية البدو النقب الحفريات للجمهور مجانًا.

أعلنت سلطة الآثار في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اكتشاف قصر عمره 1200 عام يزيد ارتفاعه عن 5 أمتار تحت الأرض ويعود تاريخه إلى بداية العصر الإسلامي. تم بناؤه حول فناء مركزي وله أربعة أجنحة بغرف مختلفة زينت جدرانها بالجداريات،خلال عملية حفر أثرية أجرتها سلطة الآثار في رهط بالنقب.

هذا الخميس ، 25 أغسطس ، 2022 ، ستفتح سلطة الآثار وهيئة تنمية البدو النقب الحفريات للجمهور مجانًا.

ومن بين الموجودات "شظايا صغيرة من الزخارف تبقى من اللوحات الجدارية ، في مجموعة متنوعة من الألوان الرائعة. تم تغطية بعض أجزاء المبنى بالجص بينما تم اكتشاف أفران كبيرة جدًا في أجزاء أخرى".

وفقًا لأورن شمولي والدكتورة إيلينا كوجان زهافي والدكتور نوح ديفيد مايكل ، رؤساء الحفريات في سلطة الآثار ، "هذا اكتشاف فريد".

وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية (12) نقلا رؤساء الحفريات في سلكة الأثار: "لقد فوجئنا باكتشاف على عمق خمسة أمتار ونصف المتر تحت مستوى الفناء ، نظامًا من الأقبية الحجرية ، ارتفع إلى ارتفاع مترين ونصف المتر. وقد تم تشييد الأقبية بعناية، بالاضافة إلى شبكات الانفاق التي لم يتم حفرها بعد".

وأضافوا: "يبدو أن الخزانات الحجرية الموجودة تحت الأرض كانت تهدف إلى توفير الدعم والسماح لزوار المنزل بالسير بأمان وراحة لدخول المساحات الجوفية - أقبية حيث يمكنهم تخزين الطعام في مكان بارد نسبيًا وحماية نفسك من الحرارة".