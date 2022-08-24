الهند: نجم بوليو الممثل أميتاب باتشان يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

جاءت النتيجة إيجابية، ودعا النجم الهندي كل من خالطوه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

أعلن نجم بوليود الممثل الهندي أميتاب باتشان، عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، إصابته بوباء كورونا للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه أجرى فحصا بعد ظهور عدد من الأعراض عليه، وجاءت النتيجة إيجابية، ودعا النجم الهندي كل من خالطوه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

وكان أميتاب باتشان، قد أعلن إصابته بكورونا للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2020، مع ابنه أبهيشيك وزوجة ابنه آيشواريا راي باتشان وابنتهما آراديا. وكتب باتشان، منشورا وقتها على صفحته على "فيسبوك" قال فيه: "ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وجرى نقلي للمستشفى.. أسرتي والعاملون لدي يخضعون للفحوصات، وفي انتظار النتائج". وأضاف: "كل من تعامل معي يجب أن يذهب لإجراء فحص فيروس كورونا".

وفي السياق كان أميتاب باتشان قد كتب على حسابه على تويتر في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 اعتزامه التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته"

ونشر باتشان صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" والتي يظهر فيها مرتديا "الشريطة الخضراء" التي تشير لذلك، وكتب: "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته".