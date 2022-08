ثنائي البوب الإسرائيلي ستاتيك وبن ال تافوري ينفصلان

أعلن المغني الإسرائيلي الشهير ستاتيك، في بيان نشره الخميس، انفصاله عن بن ال تافوري، شريكه الموسيقي منذ سبع سنوات.

قال ستاتيك، واسمه الحقيقي ليراز روسو: "حان الوقت بالنسبة لنا لشرح كل الشائعات والفوضى التي سمعتموها".

وأضاف "هذا المشروع المذهل غير حياتنا بالكامل. من طفلين تشاركا حلم تكوين أشهر فرقة موسيقية، (مع) ملايين المشاهدات، وآلاف العروض في إسرائيل والخارج ، و ... حلم تحقق، كل ذلك بفضلكم".

ستاتيك، الذي لا يعرف موطن ميلاده، تبنته عائلة إسرائيلية ونشأ في حيفا شمال إسرائيل. بن ال تافوري، نجل المغني الإسرائيلي شيمي تافوري، من أصول يمنية مغربية.

توحد الاثنان في عام 2015 بعد التعاون مع مغني الراب رون نيشر في أغنيته الفردية "#DubiGal". منذ ذلك الحين، بدأ الاثنان في تسجيل الأغاني معًا.