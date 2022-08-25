ثنائي البوب الإسرائيلي ستاتيك وبن ال تافوري ينفصلان

هذا المشروع المذهل غير حياتنا بالكامل. من طفلين تشاركا حلم تكوين أشهر فرقة موسيقية حلم تحقق، كل ذلك بفضلكم

أعلن المغني الإسرائيلي الشهير ستاتيك، في بيان نشره الخميس، انفصاله عن بن ال تافوري، شريكه الموسيقي منذ سبع سنوات.

قال ستاتيك، واسمه الحقيقي ليراز روسو: "حان الوقت بالنسبة لنا لشرح كل الشائعات والفوضى التي سمعتموها".

وأضاف "هذا المشروع المذهل غير حياتنا بالكامل. من طفلين تشاركا حلم تكوين أشهر فرقة موسيقية، (مع) ملايين المشاهدات، وآلاف العروض في إسرائيل والخارج ، و ... حلم تحقق، كل ذلك بفضلكم".

ستاتيك، الذي لا يعرف موطن ميلاده، تبنته عائلة إسرائيلية ونشأ في حيفا شمال إسرائيل. بن ال تافوري، نجل المغني الإسرائيلي شيمي تافوري، من أصول يمنية مغربية.

توحد الاثنان في عام 2015 بعد التعاون مع مغني الراب رون نيشر في أغنيته الفردية "#DubiGal". منذ ذلك الحين، بدأ الاثنان في تسجيل الأغاني معًا.

https://twitter.com/i/web/status/995734870444818432 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كل أغنية أنتجها الثنائي كانت مصحوبة بمقاطع فيديو موسيقية، حصدت عشرات الملايين من المشاهدات على يوتيوب.

تشمل بعض أعمالهما الشعبية أغنية "Tudo Bom" ذات الطابع البرازيلي، وأغنية "Hakol Letova" لعام 2017 التي حطمت الرقم القياسي لعدد المرات التي أعيد تسميعها عبر الإذاعات في يوم واحد (80)، وتعاونا مع Pitbull في أغنيته "Further Up".

"لم يكن هذا القرار سهلاً، لكنه ليس جديدًا أيضًا. ما زلنا نحب بعضنا البعض كثيرًا وبالطبع سندعم بعضنا البعض في كل شيء ".

وأكد للجماهير أن "جميع العروض الحالية ستقام" بالإضافة إلى "أي التزامات أخرى".

"أحبكم كثيرًا يا رفاق ، لن نذهب إلى أي مكان. نراكم في أعمالنا الجديدة".