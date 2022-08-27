وفاة المغني اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع أثناء عودته من حفله في سوريا

مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث طرق

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الفنان ​جورج الراسي، صباح اليوم السبت 27 أوت 2022،​ في حادث مرور مروّع. وأوضحت أن "الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ توفي بحادث مرور على الحدود اللبنانية السورية، كما توفيت أيضا مرافقته على الفور".

وأوضحت الأنباء أنّ سيارة الفنان الراحل اصطدمت بـ "حاجز وسطي بمحلة المصنع في النقطة الفاصلة، ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادمًا من الحدود السورية، وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين من داخل السيارة، ونقلهما الى مستشفى تعنايل العام."

وشاء القدر أن يكون الحفل الذي أحياه المغني الراحل في دمشق، بعد سلسلة حفلات أحياها مؤخرًا بين لبنان، ومصر، مختتمًا مسيرة فنية قصيرة، برحيل مأساوي عن عمر 39 عامًا، وكان آخر إصداراته الغنائية "بعمل بأصلي"، أواخر مايو/ أيار 2022. بحسب شبكة سي ان ان.