صيد بلح البحر المحظور يهدد النظام الإيكولوجي لسواحل إيطاليا

يظهر موقع "تريب أدفايزر" صورا تبرز فيها أطباق من بلح البحر داخل مطاعم في ألبانيا وسلوفينيا ومونتينيغرو

في أعقاب تمادي لصوص بلح البحر وضربهم عرض الحائط بالتنبيهات بعدم صيد هذا النوع الحيوي الآخذ بالاضمحلال، يجري غطاسان من الشرطة المالية قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي الشرقي الصخري دوريات مستمرة في المياه، بحثاً عن أدلة على صيد بلح البحر، وهو نشاط محظور يلحق أضراراً دائمة بسواحل البلاد.

وقد أحدث الصيادون مئات الثقوب في الصخور الكلسية الموجودة تحت سطح المياه والتي تؤوي عدداً لا يحصى من الكائنات الحية، ما يؤكد أن الصيادين غير القانونيين ألحقوا أضراراً بالغة في الشعاب المرجانية ولم يتوانوا حتى عن استخدام الديناميت ليستخرجوا بلح البحر منها.

ازدهرت تجارة بلح البحر نتيجة ارتفاع أسعار هذه الحيوانات في السوق السوداء، فقد يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من "ليثوفاغا ليثوفاغا"، وهو نوع رخيص من البلحيات البحرية ذو لون بني، نحو 200 دولار.

ويتولى الصيادون غير القانونيين إمداد أسواق الأسماك أو أصحاب المطاعم ببلح البحر، إلا أن هذه الجهات تبيعها في السوق السوداء للراغبين في التباهي بثرواتهم.

ويقول أركانجيلو رافاييلي جيناري، وهو قائد الشرطة المالية في مدينة مونوبولي الساحلية بمقاطعة بوليا "يضعون أسطوانات الأكسجين الخاصة بهم ويرتدون أقنعتهم ثم يغطسون مع مطرقة وإزميل ويبدأون بكسر الصخور". ويضيف المسؤول "إذا عثر الصياد على بقعة ينتشر فيها بلح البحر، فسيتمكن في غضون ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين من استخراج ثمانية الى تسعة كيلوغرامات منها... ويكون بذلك قد جنى اموالاً كثيرة في يوم واحد".

وتوصّل عالم الأحياء البحرية ستيفانو بيراينو مع زملائه قبل ثلاثين سنة إلى أن أكثر من 40% من الساحل الغربي لبوليا تضرر بشدة نتيجة صيد بلح البحر. لذلك، حظرت إيطاليا سنة 1998 أي عملية صيد أو بيع أو استهلاك لبلح البحر، تلاها حظر أُقرّ على المستوى الأوروبي.

وعندما ارتاد بيراينو المواقع نفسها هذه السنة، لاحظ عدداً أقل من الأماكن التي طالتها أضرار في الآونة الأخيرة، لكنّ أمله ضعيف في ما خص تعافي الشعاب المرجانية التي أصبحت مدمرة أصلاً.

ويشير إلى أن الوقت غير كافٍ لتعافي الصخور التي أصبحت "بيضاء وعارية وخالية من أي كائنات حية"، مضيفاً ان ما حصل "حمل تأثيراً مدمراً لها".

وينمو بلح البحر بوتيرة بطيئة جداً، إذ يحتاج إلى ثلاثة عقود حتى يصل حجمه إلى خمسة سنتيمترات، ما يعني أنّ تكاثر أعداد جديدة بعد ممارسات الصيد لن يحصل بسرعة.

لكنّ أثر الصيد الجائر خطر جداً على نظام إيكولوجي بحري يُعدّ هشاً ويعاني تدميراً ليس فقط على مستوى الشعاب المرجانية بل لكل الكائنات الحية التي تعتمد عليها.