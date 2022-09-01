دراسة: شرب الشاي الأسود قد يقيكم من أمراض القلب

"منذ سنوات قيل لنا أن شرب الشاي بكميات كبيرة قد يكون ضارًا. ولكن يتضح أن هذا ليس صحيحًا لذلك لا تخشوا شربه"

وجدت دراسة جديدة نشرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن شرب الشاي الأسود له العديد من الفوائد الصحية. ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو أكثر يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية بنسبة 9-13٪.

كانت الدراسة شاملة للغاية حيث تم جمع معطيات من نصف مليون شخص إنجليزي شربوا الشاي الأسود. ووُجد أن شرب الشاي الأسود، حتى بكميات كبيرة، مفيد بالتأكيد في الوقاية من الأمراض. وأوضحت أخصائية التغذية ألينا سيغال أن الشاي جزء من نظام غذائي جيد.

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وقال البروفيسور أمنون لاحاد مدير قسم طب العائلة في صندوق الصحة الإسرائيلي كلاليت معقبا على نتائج البحث "منذ سنوات قيل لنا أن شرب الشاي بكميات كبيرة قد يكون ضارًا. ولكن يتضح في جميع الاحتمالات، أن هذا ليس صحيحًا، لذلك لا تخشوا شرب الشاي. من الممكن بل ومن المرغوب شربه كثيرًا".

أجريت الدراسة في بريطانيا، حيث يعتبر الشاي جزءًا لا يتجزأ من ثقافة البلاد، وموجود بكافة أشكاله.

ومع ذلك، أصبح استهلاك الشاي في إسرائيل أكثر ندرة لصالح المشروبات الباردة. ومن المتوقع أن تدفع هذه الدراسة الجديدة الإسرائيليين إلى إعادة النظر في عاداتهم الغذائية.