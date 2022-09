دراسة: شرب الشاي الأسود قد يقيكم من أمراض القلب

وجدت دراسة جديدة نشرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن شرب الشاي الأسود له العديد من الفوائد الصحية. ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبين أو أكثر يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية بنسبة 9-13٪.

كانت الدراسة شاملة للغاية حيث تم جمع معطيات من نصف مليون شخص إنجليزي شربوا الشاي الأسود. ووُجد أن شرب الشاي الأسود، حتى بكميات كبيرة، مفيد بالتأكيد في الوقاية من الأمراض. وأوضحت أخصائية التغذية ألينا سيغال أن الشاي جزء من نظام غذائي جيد.