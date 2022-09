باراك أوباما يفوز بجائزة إيمي عن فئة أفضل راوٍ على نتفليكس

بحصوله على جائزة الإيمي هذه المرة ومن قبلها على جائزتي Grammy يضع أوباما نفسه في منتصف الطريق ليصبح Egot

حصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السبت، على جائزة إيمي عن سرده لمسلسله الوثائقي 'محمياتنا الوطنية العظيمة'-'Our Great Nationak Parks' على نتفليكس ليصبح بذلك الرئيس الأمريكي الثاني الذي يفوز بجائزة إيمي، على ما نشر موقع البي بي سي.

بحصوله على جائزة الإيمي هذه المرة ومن قبلها على جائزتي Grammy يضع أوباما نفسه في منتصف الطريق ليصبح Egot – أي الشخص الذي يجمع الجوائز الكبرى الأربعة المرموقة هي Emmy و Grammy و Oscar و Tony.

وكان الرئيس باراك أوباما قد أسس مع زوجته ميشيل أوباما شركة إنتاج وقعت عقدًا مع نتفليكس بعشرات ملايين الدولارات وفاز فيلمهما الوثائقي الأول American Factory بجائزة أوسكار لإفضل فيلم وثائقي، وجائزة إيمي عن فئة افضل إخراج، وتم منح الجائزتين لصانعي العمل.

كذلك فاز الرئيس الأميركي السابق الذي حكم بلاده في ولايتين متتابعيتن بين عامي 2009 و2017، بجائزتي غرامي، عن النسخ الصوتية لمذكراته، The Audacity of Hope وDreams from my Father.

كما حصل أوباما على جائزة نوبل للسلام بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، لـ"جهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".