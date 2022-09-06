دول الخليج تطالب نتفلكس بإزالة مضامين "تتعارض" مع القيم الإسلامية

منصة نتفلكس تواجه اتهامات من السعودية ودول الخليج بأنها تبث مضامين "تتعارض" مع القيم الإسلامية

واجهت منصة نتفلكس اتهامات من السعودية ودول الخليج اليوم بأنها تبث محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية" وهددت هذه الدول باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم إزالة المحتوى "المخالف".

وتطرق بيان مشترك بين هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية ولجنة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومقره في الرياض، الى هذه الاتهامات من دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد عملاق البث التدفقي.

وأفاد البيان "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية".وأضاف "تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيه المحتوى الموجه للأطفال".

وأكّد البيان أنّ "الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تعليق من نتفليكس على الفور.