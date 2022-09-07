بعد عملية استخباراتية: إسرائيل تستعيد مخطوطة نادرة من فترة الهيكل الأول

المخطوطة كانت بيدي امريكي كانت والدته حصلت عليها خلال زيارتها إسرائيل في الستينيات

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية صباح اليوم عن نجاحها بإعادة مخطوطة نادرة من فترة الهيكل الأول لدولة إسرائيل، وهي مكتوبة على ورق البردي بخط عبري قديم ، والتي عثر عليها لدى أحد سكان ولاية مونتانا الأمريكية والذي قال إن الشهادة منحت لوالدته في الستينات من القرن الماضي خلال زيارة لها إلى إسرائيل.

وشارك في الجهود لاستعادة المخطوطة كل من "وحدة منع السرقات في سلطة الآثار"، بروفيسور شموئيل احيطوف، الحائز على جائزة الكتاب المقدس الإسرائيلية، وزارة الثقافة والرياضة ووزارة القدس والتراث. يوجد على ورقة البردى بقايا رسالة تتضمن تعليمات إلى متلقي. وبذلك، تنضم هذه المخطوطة الى مخطوطتين إضافيتيين تمتلكهما إسرائيل من فترة الهيكل الأول، حوالي القرنين السادس والسابع قبل الميلاد. مصدر هذه المخطوطات الثلاث هو صحراء يهودا، الذي يتميز بمناخ جاف ساهم بالحفاظ على ورق البردي.

وبحسب البيان الصادر، بدأت القضية مع وفاة باحثة المخطوطات العبرية د.عيدا يردني في حزيران/يونيو 2018. وقد تم تسليم الدراسة التي عملت عليها ولم تستكملها الى بروفيسور احيطوف بغرض الدفع لطباعتها. وعندما عاين الدراسة، وفوجئ أنها تتضمن صورة فوتوغرافية وفك رموز أولية لشهادة نادرة من فترة الهيكل الأول، والتي لم تكن معروفة. في أعقاب ذلك انطلقت جهود مشتركة لوحدة "منع السرقات" في سلطة الآثار مع بروفيسور احيطوف، للعثور على الشخص الذي يمتلك المخطوطة ومكان اقامته.

ونجحت العملية الاستخباراتية، وعثر على مخطوطة البردي، لدى مواطن أمريكي في مونتانا. والذي قال إنها منحت لوالدته عام 1965 خلال زيارتها إلى إسرائيل من قبل يوسف سغاد، والذي كان أمينا على متحف "روكفلر" في القدس.وخليل إسكندر كندو، تاجر تحف معروف من بيت لحم، والذي باع في الماضي الآلاف من قطع اللفائف من صحراء يهودا، وعندما عادت السائحة الى الولايات المتحدة، وضع الغرض في إطار زجاجي.

ولإقناع صاحب المخطوطة بتسليمها إلى إسرائيل وحفظها بشروط تتناسب مع هذه القطعة الحساسة، تمت دعوته لزيارة مختبر الحفظ التابع لوحدة مخطوطات صحراء يهودا التابع لوزارة الآثار. في نهاية الزيارة اقتنع بأن هذا المختبر هو المكان المناسب لحفظ وبحث هذه المخطوطة النادرة، وقام بتسليمها لسلطة الآثار.