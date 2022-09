جاستن بيبر يعلن عن تجميد جولته العالمية للتركيز على صحته

قرر جاستن بيبر وقف برامجه الفنية والنزول عن المسرح بغية التركيز على صحته، وفق ما أعلن الثلاثاء، نجم البوب لجمهوره حيث قال إنه سيعلق جولته العالمية "جاستيس"، الأمر الذي سيترتب عليه لربما إلغاء عرضه الفني في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في إسرائيل.

وقال بيبر على حسابه في تويتر وانستغرام "في وقت سابق من هذا العام، أعلنت عن معركتي مع متلازمة رامزي هانت، حيث كان وجهي مشلولًا جزئيًا". "نتيجة لهذا المرض، لم أتمكن من إكمال الجزء الخاص بأمريكا الشمالية من جولة جاستيس/العدالة."

أتم بيبر مواعيد جولته في أوروبا وقدم عرضا في البرازيل في الرابع من أيلول/ سبتمبر ضمن مهرجان الموسيقى Rock in Rio. وتابع في البيان: "بعد الراحة والتشاور مع أطبائي وعائلتي وفريقي، ذهبت إلى أوروبا في محاولة لمواصلة الجولة ... لكن ذلك كان له أثر كبير علي".