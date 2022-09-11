فرقة مسرح المهباش تفوز بالجائزة الأولى في مهرجان "البلاد كلها منصة" في تل أبيب

تحمل هذه المسرحية، التي تبلغ مدتها 50 دقيقة والتي من إخراج محمد عيد، سيناريو لثلاث قصص قصيرة جمعت في واحدة

فاز العرض المسرحي "جسم على العارضة"، لفرقة مسرح المهباش من مدينة رهط جنوب إسرائيل، أمس السبت، بالجائزة الأولى لمهرجان "البلاد كلها منصة"، والذي أقيم في مسرح 'تسافتا' العبري في مدينة تل أبيب.

وتحمل هذه المسرحية، التي تبلغ مدتها 50 دقيقة والتي من إخراج محمد عيد، سيناريو لثلاث قصص قصيرة جمعت في واحدة، 2 لأنطون تشيخوف "الحرباء" و"موت كاتب"، والثالثة للكاتب السوري سعد الله ونوس، وتتناول المسرحية بشكل خاص مسألة الطبقات الاجتماعية وخوف القادة.

وفي هذا الإطار، قال الممثل سهل الدبسان، الذي يلعب دور الجنرال وهو دور رئيسي في المسرحية، لـ i24NEWS: "كل القصص الثلاث تدور حول نفس الموضوع ، نظام يسحق مواطنيه العاديين ويدوسهم ببساطة لأنهم ضعفاء ..."، وأضاف: "ألعب شخصية الجنرال الذي يمثل النظام الذي يسلم مواطنيه ويحافظ على هيمنة الفاسدين ومصالحهم، والذي حاول شراء جثة مدني لإطعام كلبه".

Nizar Abu Freh ساحل الدبسان - ممثل

وإختتم سهل الدبسان، "يسعدنا ويشرفنا فوزنا بهذه الجائزة التي تثبت أن هناك مكان للجميع على خشبة المسرح ولا فرق بين العربي واليهودي. لا شيء يفرق بين الدين والعرق والجنس على المسرح، فقط الموهبة والعمل الجاد.".

المهباش هو أول مسرح عربي في النقب، وتأسس قبل حوالي 15 عاما تقريبا، ويتم فيه تقديم عروض جديدة تسلط الضوء على أخبار المجتمع العربي في النقب بشكل خاص والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام.

Nizar Abu Freh مسرحية لمسرح المابش لرهط ، جثة على الرصيف ، بتاريخ 10.09.22 في تل أبيب

ومن خلال مهرجان "البلاد كلها منصة"، يتم إكتشاف عن العديد من المسرحيات المنتجة في إسرائيل ويوفر منبرًا للحوار اليهودي العربي من خلال المسرح.

و انضمت هذا العام كل من مجموعة "إل كانو" من المركز المجتمعي في كفر قاسم وفرقة "ظلال" من الشمال - وهي مجموعة مختلطة من اليهود والعرب في الجليل، إلى المهرجان على أمل أن تشهد هذه المبادرات مشاركة أشخاص أكثر من جميع أنحاء البلاد في المستقبل.