نتفليكس تقرر تعليق تصوير مسلسل "ذي كراون" مؤقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قال الناطق الرسمي بإسم المنصة، "في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير "ذي كراون"

قامت منصة نتفليكس، بتعليق تصوير مسلسلها "ذي كراون" مؤقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأكدت أن "التصوير سيُعلّق كذلك يوم جنازة الملكة"، بينما يحضر عدد كبير من المسؤولين في منصة البث التدفقي هذا الأسبوع مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وقال الناطق الرسمي بإسم المنصة، "في لفتة تنطوي على احترام، عُلّق تصوير "ذي كراون"،

ويجري حالياً تصوير الموسم السادس من المسلسل الناجح الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية على رأس أشهر عائلة ملكية في العالم. ويُبرز العمل الفضائح التي طالت هذه العائلة بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي واجهتها الملكة والعلاقة التي تربطها بزوجها فيليب.

وانطلق الموسم الأول من المسلسل الحائز عدة جوائز "إيمي"، وهي مكافآت للأعمال التلفزيونية توازي جوائز الأوسكار بأهميتها، بحدث بارز هو زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب سنة 1947.