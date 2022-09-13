إعادة عملة نادرة للغاية من فئة ربع شاقل (مصنوعة من الفضة) إلى إسرائيل

تعود العملة مصنوعة من الفضة إلى السنة الرابعة للثورة اليهودية الكبرى والرابعة من نوعها المعروفة في العالم

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية عملة نادرة للغاية إلى إسرائيل، أمس الاثنين، بعد عملية استخبارات عابرة للقارات قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية ووحدة تهريب الآثار التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك.

وتعود عملة ربع شاقل مصنوعة من الفضة إلى السنة الرابعة للثورة اليهودية الكبرى والرابعة من نوعها المعروفة على مستوى العالم، والتي سُرقت وتم تهريبها من إسرائيل منذ سنوات عديدة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن سلطة الآثار الإسرائيلية.

Courtesy of the Israel Antiques Authority إكليل من الزهور مع الحرف "د" في الوسط ، للدلالة على السنة الرابعة من التمرد ، حيث تم سك العملة.

وأوضح عالم الآثار والمسؤول عن التجارة في وحدة منع سرقة الآثار التابعة لـ سلطة الآثار الإسرائيلية إيلان حداد، أن "سك النقود الفضية من قبل قادة الثورة الكبرى كان، في الواقع، إعلانا عن استقلال اليهود في أرض إسرائيل، وهو بيان ضد الإمبراطورية العظيمة التي وقفت أمامهم".

واشار حداد إلى أنه "تم ضرب العديد من العملات الفضية للمتمردين على عملات فضية إمبراطورية، وغطت وجه الإمبراطور بزخارف يهودية. وهذا أعطى العملة قيمة رمزية أكبر بكثير من القيمة النقدية للعملة نفسها."

واكتشف ناهبو الآثار الفلسطينية كنزًا من العملات المعدنية في عام 2002 من فترة الثورة الكبرى، وكان من بينها ربع شاقل مصنوع من الفضة منذ عام 69 م. أمضت سلطة الآثار السنوات العشرين التالية في محاولة تحديد مكان العملة، التي مرت عبر أسواق الآثار غير المشروعة على مستوى العالم.

في لندن ، تم إعداد أوراق منشأ خاطئة لتصدير ربع شاقل من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث تم عرضه للبيع في مزاد توقيع العملات والعملات القديمة في مزاد التراث العالمي المقرر عقده في 3 أغسطس/آب 2017 ، في دنفر، كولورادو.

في وقت سابق من هذا العام ، تم إحالة القضية إلى رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالآثار بمكتب المدعي العام في مانهاتن العقيد ماثيو بوغدانوس، من خلال العمل عن كثب معًا، طورت سلطة الآثار الدولية أدلة كافية لتنفيذ مذكرة مصادرة للعملة وتلقيت أمرًا من المحكمة بإعادة العملة إلى إسرائيل.

حصل المتحف البريطاني على عملة مماثلة في الثلاثينيات من القرن المنصرم، وحوالي ثلاث عملات أخرى "يتم تداولها" بشكل غير رسمي في السوق السوداء للآثار وبين هواة جمع القطع الأثرية.