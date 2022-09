وفاة المخرج الفرنسي الأسطوري جان لوك غودار عن 91 عاما

رحل أسطورة السينما الفرنسية جان لوك غودار، المخرج الفرنسي السويسري اليوم الثلاثاء، عن عالمنا عن عمر ناهز 91 عاما، وفق ما أفادت وسائل إعلام، تاركاً وراءه شهرة مهنية مليئة بالروائع التي تركت بصمتها على أجيال متعاقبة.

استطاع غودار أن يوجد حركة جديدة في السينما أصبح فيما بعد عرابها: "الموجة الجديدة"، وقد أخرج فيلمه الأول "Breathless" عام 1960 بطولة النجم الفرنسي جان بول بيلموندو والممثلة الأمريكية جان سيبرغ.

من خلال الابتعاد عن الأساليب التقليدية للسينما، ألهم غودار أعظم المخرجين العالميين. قال كوينتين تارانتيون في مقابلاته إن غودار هو من علمه "المتعة والحرية وفرحة كسر القواعد".

"بالنسبة لي، فعل غودار للأفلام ما فعله بوب ديلان للموسيقى: كلاهما أحدث ثورة في شكلها."

ومع ذلك، لم يكن غودار لطيفًا مع تلميذه الأمريكي، قائلاً: " تارانتينو أطلق على شركة الإنتاج الخاصة به اسم أحد أفلامي. كان من الأفضل له أن يمنحني بعض المال".

غالبًا ما تعكس أفلام غودار آراءه السياسية. تحفته الفنية "Pierrot the Fool" عام 1965 من بطولة بيلموندو وآنا كارينا تناولت حرب فيتنام. صور فيلم "ألفافيل" المستقبلي التي أكسبت غودار وسام الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 1965 قدمت نموذجًا أصليًا للبطل المخالف للعرف الأمريكي.