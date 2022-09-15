قادة الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان وبينهم بابا روما لتعزيز الحوار بين الأديان

قال البابا إنه على استعداد للذهاب إلى الصين، لكنه لم يصرح ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الصيني بكازاخستان

وصلت مجموعة كبيرة من قادة الأديان العالمية والتقليدية إلى كازاخستان لحضور انطلاق أعمال النسخة السابعة من مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في عاصمة كازاخستان نور سلطان، وبرز من بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس الذي وصل الثلاثاء، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وحاخام السفاراديم اليهودي إسحاق يوسيف وأيضا وزير الشؤون الدينية السعودي عبد اللطيف الشيخ فضلا عن رئيس جامعة الأزهر محمد حسين المحرصاوي، وغيرهم.

قال البابا إنه على استعداد للذهاب إلى الصين، لكنه في الوقت نفسه لم يصرح ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء وجود كليهما في كازاخستان.

دعا زعيم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية البالغ من العمر 85 عامًا إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا أثناء وجوده في الجمهورية السوفيتية السابقة، ووصفه بأنه "حرب لا معنى لها ومأساوية".

ويهدف المؤتمر الذي يحشد العشرات من قادة الأديان حول العالم إلى مناقشة الحوار فيما بينهم. ومن جملة من حضر، الحاخامان الرئيسيان في إسرائيل - الحاخام الأشكنازي الأكبر دافيد لاو والحاخام الأكبر للسفارديم يتسحاق يوسف.

يقام الحدث كل ثلاث سنوات وتم تأجيله عاما كاملا بسبب جائحة كوفيد.

لقد تم تصميم مبنى خاص ليحتضن الحدث وقد اتخذ شكل هرم، انطلاقا من ماهية المؤتمر ومبادئه، أطلق عليه قصر السلام والمصالحة.

يناقش القادة الدينيون التنمية الروحية الاجتماعي للبشرية في فترة ما بعد الجائحة.

ومن بين الحضور برز أيضا ممثل إيراني، قال حميد حولي شهرياري لميكروفون قناة i24news بالفرنسية "إن السلام والتعايش مهمان جدا للعلاقات الدولية والأمن في العالم. هذا هو السبب في أننا اجتمعنا لإيصال هذه الرسالة اليوم".

وردا على سؤال حول مسألة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول أخرى في الشرق الأوسط، أكد شهرياري أن إيران "دولة تريد العدالة".

وقال "رسالتنا للعالم هي أننا يجب أن نتجنب الحكومات القوية والفاسدة لتجنب الحروب والتطرف".

يذكر أن محطة i24news أوفدت إلى نور سلطان مراسلين عن القنوات الثلاث، ويقوم مراسلنا عمر ربيع بتغطية الحدث أولا بأول.