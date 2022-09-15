المغرب: مسرح يافا العربي العبري بإسرائيل يفتتح سلسلة عروضه بمسرح محمد الخامس بالرباط بمسرحية "أم كلثوم"

عفيفي"المغرب يواصل مسيرته الحضارية باعتباره أرضا للقاء والمحبة والسلام، ودعم فرص الاستقرار في كل بقاع المعمور

قدم مسرح يافا العربي العبري بإسرائيل، أمس الأربعاء، مسرحية" أم كلثوم" على مسرح محمد الخامس بالرباط، وهو الأول له ضمن سلسلة من ثلاثة عروض تنظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي، والمجموعة الثقافية الرباط-يافا.

واعتبر الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، عبد الإله عفيفي، أن هذا الحدث يشكل "لحظة من اللحظات التي تجسد دور الثقافة والفن باعتبارهما جسرا للتلاقي والتفاهم بين الشعوب"، مؤكدا أن "المغرب يواصل مسيرته الحضارية باعتباره أرضا للقاء والمحبة والسلام، ودعم فرص الاستقرار في كل بقاع المعمور تحت قيادة الملك محمد السادس."

وأكد عفيفي على أن مسرح يافا العربي العبري "يشكل تجسيدا لهذه القيم"، مشيدا بالمضامين الفنية للعروض التي سيقدمها في المغرب، والتي تنتفي فيها للحدود بين الفن العربي واليهودي وتفسح المجال للمشترك الإنساني.

من جهته، قال نائب رئيس البعثة بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى لرباط إيال دافيد، إن "هذه أول مرة يقدم فيها مسرح يافا العربي العبري عروضا له في العالم العربي والمغرب" وأكد أن"هذه التظاهرة تشكل بداية للتعاون بين البلدين في المجال المسرحي بما يجسد رؤية جلالة الملك محمد السادس للنهوض بالعيش المشترك والتعايش بين المسلمين واليهود".

وفي السياق أعرب كل من مخرج مسرحية "أم كلثوم"، إيجال عزراتي، والمديرة الفنية المشرفة على هذه العروض، سيغال كوهن، عن سعادتهما بتقديم عروض مسرح يافا العربي العبري في المغرب "بلدنا"، مبرزين دور الفن والثقافة في النهوض بقيم التسامح والسلام بين الشعوب.

وإلى جانب مسرحية أم كلثوم"، تشمل سلسلة عروض المسرح العربي العبري التي ستقدم بمسرح محمد الخامس بالرباط أيضا، مسرحيتين أخريين الأولى يوم غد الخميس بعنوان "فريد الأطرش"، وهي من إخراج إيجال عزراتي وإدين أولييل، مع زيف ييهزكل في دور فريد الأطرش.

أما المسرحية الثانية فستقدم يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بعنوان "بابا عجينا"، وتحكي قصة الطفلة ياميما من يافا، التي تشخص على الخشبة العديد من المواقف، والذكريات، الاصوات التي عاشتها خلال طفولتها، باللهجة المغربية الدارجة والتي تمثل لغتها الأم.