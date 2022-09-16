قطاع غزة: مزارع يكتشف فسيفساء من العصر البيزنطي على بعد كيلومتر واحد من الحدود مع إسرائيل

عالم آثار:"إنها أجمل أرضية فسيفساء تم اكتشافها في غزة، سواء من حيث جودة التمثيل الجرافيكي أو تعقيد الهندسة"

تم اكتشاف أرضية فسيفساء من العصر البيزنطي في قطاع غزة، بعد أعمال حفر قام بها مزارع للعمل على زراعة أشجار زيتون في مخيم البريج(جنوب غزة) على بعد كيلومتر واحد من الحدود مع إسرائيل،ويوجد في الفسيفساء الملونة للغاية والمحفوظة جيدا 17 أيقونات لحيوانات وطيور.

وقال عالم الآثار من القدس رينيه ألتر، "إنها أجمل أرضية فسيفساء تم اكتشافها في غزة، سواء من حيث جودة التمثيل الجرافيكي أو تعقيد الهندسة"

وفقًا له، يعود تاريخ الأرضية الفسيفسائية إلى الفترة ما بين القرنين الخامس والسابع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى إجراء تنقيب احترافي لتحديد متى تم الانتهاء منه بالضبط وما إذا كان جزءا من موقع ديني أو علماني.

وكان المزارع الفلسطيني سلمان النباهين الذي قاد لهذا الكشف يعمل على حفر الأرض مع ابنه لمدة ثلاثة أشهر، ليعثر على "الفسيفساء المزخرفة التي تعد أحد أهم الكنوز الأثرية التي تم اكتشافها في قطاع غزة"

وتنوي حماس إصدار بيان بهذا الشأن في الأيام المقبلةويذكر أيضا أن "الاكتشاف يستدعي حماية أفضل لآثار غزة - مجموعة من المواقع المهددة بنقص الموارد والمخاطر المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".