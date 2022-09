مارفل تتخذ "نهجًا جديدًا" للبطلة الإسرائيلية الخارقة صبرا عن "كابتن أمريكا 4" في أعقاب احتجاجات عربية

أثار الإعلان الأسبوع الماضي عن مشاركة الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس في فيلم "كابتن أمريكا: النظام العالمي الجديد"، الذي ستؤدي فيه دور الشخصية الخيالية والخارقة صبرا، استياء وغضب الشارع في العالم العربي.

ادعى الكثيرون أنهم صُدموا لرؤية شخصية "صهيونية" تنضم إلى مجرة مارفل.