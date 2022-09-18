مارفل تتخذ "نهجًا جديدًا" للبطلة الإسرائيلية الخارقة صبرا عن "كابتن أمريكا 4" في أعقاب احتجاجات عربية

دفعت نجمة هوليوود الإسرائيلية غال غادوت الثمن مرة أخرى مؤخرًا بمقاطعة فيلم "Wonder Woman" في بعض الدول العربية

أثار الإعلان الأسبوع الماضي عن مشاركة الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس في فيلم "كابتن أمريكا: النظام العالمي الجديد"، الذي ستؤدي فيه دور الشخصية الخيالية والخارقة صبرا، استياء وغضب الشارع في العالم العربي.

ادعى الكثيرون أنهم صُدموا لرؤية شخصية "صهيونية" تنضم إلى مجرة مارفل.

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وبحسب موقع فارييتي، فقد أعلنت ديزني ومارفل ستوديوز في معرض دي 53 اكسبو أن شيرا هاس المرشحة لجائزة إيمي ستنضم إلى Marvel Cinematic Universe بصفتها البطلة الخارقة "صبرا" في الفيلم الرابع القادم "كابتن أمريكا"، بعنوان "كابتن أمريكا: النطام العالمي الجديد".

في الكوميكس/ القصص المصورة حيث يرجع أصل هذه الشخصية الورقية، تعمل صبرا كوكيل للموساد وظهرت بالفيلم بزي يحمل اللونين الأزرق والأبيض وتتوسطه نجمة داوود. وأثار إدراج الشخصية في الكوميكس الجدل منذ فترة طويلة، لكن مارفل أكدت لـ Variety أنها ستتخذ "نهجًا جديدًا" مع شخصية صبرا لتعدها للشاشة الكبيرة.

قالت الاستوديوهات في تصريح لـ Variety: "في حين أن شخصياتنا وقصصنا مستوحاة من القصص المصورة، فإننا دائمًا نجري الملاءمات المطلوبة لصالح الشاشة وجمهورنا المعاصر. ويعمل صانعو الأفلام على اتخاذ نهج جديد مع الشخصية صبرا التي جرى تقديمها بداية في القصص المصورة منذ أكثر من 40 عامًا ".

ظهرت صبرا لأول مرة في القصص المصورة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في فيلم "The Incredible Hulk". أصبح وجودها نقطة خلاف حيث أُدخل كاريكاتير Marvel بقوة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. في فيلم Hulk الهزلي عام 1981، على سبيل المثال ، تُظهر صبرا بعض الأسف على وفاة صبي فلسطيني إلى أن أطلعها الوحش على القيم الإنسانية.

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أعد كتاب السيناريو في ذلك الوقت مصيرًا مأساويًا لها حيث قُتل ابنها يعكوف على يد إرهابيين فلسطينيين هاجموا حافلة مدرسية مليئة بالأطفال الإسرائيليين. وأصرت الحكومة على أن لا تتدخل في التحقيق، لكن صبرا تذهب إلى بيت لحم وتعتقل منفذي الهجوم.

من المسلم به أنها ليست شخصية رئيسية في عالم الأبطال الخارقين. لكن لا يزال بإمكاننا رؤيتها تقاتل إلى جانب X-Men ، وخاصة مواجهة Hulk، التي اعتقدت خطأً أنه يتعاون مع إرهابيين عرب يعملون في إسرائيل.

لا شيء كانضمام إسرائيل إلى هوليوود بوسعه أن يثير حنق معارضي الدولة اليهودية. فقد دفعت نجمة هوليوود الإسرائيلية غال غادوت الثمن مرة أخرى مؤخرًا بمقاطعة فيلم "Wonder Woman" في بعض الدول العربية.

ولم يكن الإعلان عن حضور صبرا في بطولة كابتن أمريكا القادمة المقرر إطلاقها عام 2024 استثناءً، مما أثار غضبًا من أولئك الذين يقولون إنهم يخشون أن تنشر مثل هذه الشخصية صورًا نمطية مسيئة للفلسطينيين في السينما.

يدعي النقاد أن العديد من الشخصيات العربية التي تفاعلت معها في الكوميديا جرى تصويرها على أنها معادية للمرأة ومعادية للسامية وعنيفة، ويتساءلون عما إذا سيحمل الفيلم القادم نفس الصور المسيئة للعرب.

بشكل منفصل، شنت المنظمات الموالية للفلسطينيين حملة احتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #CaptainApartheid ، متهمة مارفل بالدعاية الصهيونية ودعم "الاحتلال الإسرائيلي".

والأسوأ من ذلك، ندد معهد تفاهم الشرق الأوسط، وهو منظمة غير حكومية موالية للفلسطينيين، بوجود صبرا في الفيلم، قائلاً إنه "من خلال تمجيد الجيش والشرطة الإسرائيليي ، تشجع مارفل العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتسمح باستمرار اضطهاد ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل النظام العسكري الإسرائيلي الاستبدادي".

مصدر آخر للتوتر يكمن في اسم "صبرا" الذي يشير بالعبرية إلى "مواطن يهودي مولود في إسرائيل". إلا أن هذا الاسم يعتبر استفزازًا من قبل المدافعين عن القضية الفلسطينية ، الذين يقرنونها بمذبحة صبرا وشاتيلا ، منطقتي بيروت، التي ارتكبتها المليشيات المسيحية، التي كانت مدعومة من قبل إسرائيل، خلال حرب لبنان.

إلا أن الإعلان عن وجود البطلة الإسرائيلية الخارقة جاء قبل أسبوع من الذكرى الأربعين للمأساة، ومع ذلك انتشرت الدعوات لمقاطعة الفيلم على الشبكات الاجتماعية.