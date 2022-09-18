علماء آثار إسرائيليون يعثرون على كهف دفن يعود إلى عصر الفرعون رمسيس

حقيقة أن الكهف كان مغلقًا ولم ينهب، يسمح لنا بالوسائل العلمية المتاحة اليوم باستخراج قدر كبير من المعلومات

قادت الصدف فريق علماء الآثار الإسرائيليين إلى العثور بشكل غير متوقع، على كهف للدفن من عهد الفرعون المصري رمسيس الثاني، يحتوي على عشرات القطع التي بقيت على حالها دونما ضرر، في متنزه البلماحيم الوطني، وهو موقع ترفيهي شهير في وسط إسرائيل.

تم الاكتشاف غير المعتاد، يوم الأربعاء الماضي، خلال أعمال قامت بها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية لتطوير حديقة، حيث اصطدم جرار بطريق الخطأ بصخرة لتكشف هذه عن سقف كهف دفن قديم.

كان درور سيترون، مفتش سلطة الآثار الإسرائيلية، أول من حدد الكهف الذي تم اقتحامه لأول مرة منذ أن ووري عن الأنظار قبل حوالي 3300 عام - في عهد رمسيس الثاني، المعروف أيضًا باسم رمسيس الكبير، الملك المصري الذي يرتبط اسمه مع قصة الخروج التوراتية.

Emil Eljem, Israel Antiquities Authority تم العثور على العشرات من الفخار السليم بأشكال وأحجام مختلفة في كهف الدفن.

كان الكهف منحوتًا على شكل مربع، وفي منتصف سقفه عمود. ووصف الأثريون في سلطة الآثار الإسرائيلية الأمر على أنه "اكتشاف العمر".

قال الدكتور إيلي يناي، خبير العصر البرونزي في سلطة الآثار: "أنت لا ترى كل يوم مجموعة إنديانا جونز - كهف به أدوات على الأرض لم يتم لمسه منذ 3300 عام. نحن نتحدث عن العصر البرونزي المتأخر. هذه بالضبط هي أيام الملك الشهير رمسيس الثاني. حقيقة أن الكهف كان مغلقًا، ولم ينهب في فترات لاحقة، يسمح لنا بالوسائل العلمية المتاحة اليوم باستخراج قدر كبير من المعلومات من الأشياء والمواد التي بقيت عليها، والتي لا ترى بالعين المجردة، "بما في ذلك المواد العضوية".

وأضاف أن الكهف يمكن أن يوفر لعلماء الآثار صورة كاملة لعادات الدفن في أواخر العصر البرونزي. تضمنت الأشياء التي تم العثور عليها على أرضية الكهف عشرات من الفخار السليم بأشكال وأحجام مختلفة إلى جانب الأواني البرونزية الصغيرة التي تم وضعها كقربان خلال الاحتفال القديم.

وقال الدكتور ياناي "من بينها أوعية عميقة وغير عميقة بعضها مطلية باللون الأحمر وأواني طهي وأباريق وشموع من الطين تحتوي على زيت للضوء".

وأشار إلى أن بعض الجرار تم إنتاجها على سواحل لبنان وسوريا. وأضاف أنهم عثروا بجانب الجرار على أباريق صغيرة تم استيرادها إلى إسرائيل من منطقة صور وصيدا ومدن ساحلية أخرى على الساحل اللبناني.