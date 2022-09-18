"يجب أن يُحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسًا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين"

اكتسحت فرقة مياس اللبنانية قلوب لجنة التحكيم لبرنامج "أمريكاز غوت تالنت" بل اكتسحت قلوب ملايين المشاهدين عبر العالم من خلال لوحات الرقص الفنية البديعة التي قام بها عضوات الفرقة تحت إشراف وتدريب نديم شرفان مؤسس الفرقة ومصمم رقصاتها.

وقد أُعلنت النتيجة صباح الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بعدما وصلت الفرقة إلى المرحلة النهائية لتتنافس مع الأسترالية كريستي سيلارز.

وفي رده على أسئلة الصحافيين لا سيما على أعتاب العودة من بريق النجاح إلى واقع لبنان الغارق في أحلك فترات وجوده، ندّد نديم شرفان، بالطبقة السياسيّة اللبنانيّة، داعيًا منذ لحظة وصوله إلى بيروت الجمعة إلى قيام "ثورة" في لبنان.

واستقبل عشرات من أقارب الراقصات، الفرقة بالورود في مطار بيروت. وتسمّر آلاف اللبنانيّين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة وصول الفرقة التي شكّلت مصدر فخر لهم في وقتٍ تعصف ببلادهم أزمة اقتصاديّة وسياسيّة غير مسبوقة. وبلغ السخط الشعبي جرّاء الوضع في البلاد، حد تكرار حوادث اقتحام مودعين لبنانيّين المصارف في هذا البلد حيث تم الجمعة اقتحام خمسة مصارف على الأقلّ في مواقع مختلفة، في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة.

وقال شرفان لوكالة فرانس برس في المطار "نحنا لسنا في حاجة إليكم (السياسيين). نحن فرقة ميّاس استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم"، معبّرًا عن استياء اللبنانيّين جرّاء الوضع السياسي في بلادهم. وشكّل انتصار الفرقة لحظة نادرة من الوحدة في لبنان الذي يُعاني أسوأ أزماته منذ تأسيسه.

وأضاف شرفان أنّ المواطنين "يجب أن يُحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسًا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين". وتابع موجّهًا حديثه إلى الطبقة السياسيّة "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء".

بلغت قيمة الجائزة التي فازت بها فرقة "ميّاس" مليون دولار بعد حصدها المركز الأوّل في نهائيّات "أميركا غات تالنت" فضلًا عن فرصة أتيحت لها لتقديم عرض في لاس فيغاس.

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