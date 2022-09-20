افتتاح معرض إسرائيلي حول العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة

يهدف عنوان المعرض المقشعر للأبدان إلى نشر الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة من أجل زيادة الجهود العالمية لمكافحتها

افتتحت الفنانة الإسرائيلية كيرين غولدشتاين يحيزكيلي، معرضاً لها وضعت في محوره ملابس النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن، في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء. وتهدف البطاقة المعلقة في الجزء العلوي من كل قطعة في المعرض التي تحمل عنوان "لم تعد معنا" إلى نشر الوعي بظاهرة العنف ضد المرأة من أجل زيادة الجهود العالمية لمكافحتها، بحسب المنظمين.

تجري المناقشات المهمة في الأمم المتحدة في "ظروف معملية" وغالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع، ووضع البطاقة المقشعرة للأبدان "لم تعد معنا" في الأمم المتحدة هو شهادة مؤلمة على كل ما يجب القيام به ويمكن القيام به من أجل "منع العنف ضد المرأة في أي ثقافة وفي أي مكان في العالم"، على ما جاء في البيان الصحفي للمشروع.

ونظم المعرض الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع وفود يونانية وقبرصية. ويحتوي على ملابس ضحايا العنف من الدول الثلاث، إلى جانب ملابس ضحايا من ترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية.

ملابس النساء مصحوبة بقصة حياتهن وموتهن. كما يتضمن المعرض ملابس الأخصائية الاجتماعية الإسرائيلية ميخال سيلع، التي طعنها زوجها حتى الموت في أكتوبر 2019، بالإضافة إلى تفاصيل حول منتدى ميخال سيلع الذي تأسس بعد مقتلها لمنع العنف الأسري ضد المرأة.

قالت الفنانة "لقد شرعت في هذه الرحلة قبل خمس سنوات، كنت أعتقد أن الملابس التي جمعتها تمثل نهاية الوباء العالمي الذي تم إسكاته للعنف ضد المرأة. على العكس من ذلك. مع تفشي وباء كورونا، حدثت زيادة مذهلة في حالات العنف المنزلي وقتل النساء".

وعقبت سفيرة اسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف ايلون شاحار على المعرض بالقول "هذا العام ، قُتلت 15 امرأة في إسرائيل على أيدي أفراد أسرهن، وسنواصل النضال حتى القضاء التام على العنف ضد المرأة. وتشجع إسرائيل على محاربة العنف ضد المرأة على مستوى الدولة وفي مؤسسات الأمم المتحدة. المطلوب تكاتف اجتماعي دولي للتوعية ضد العنف والمساواة بين الجنسين".