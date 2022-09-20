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اكتشاف أقدم دليل في العالم على استخدام الأفيون في إسرائيل

i24news

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كانت لأواني تهدف إلى مرافقة الموتى إلى الحياة الآخرة، حيث تم العثور على بقايا الأفيون.
Assaf Peretz, Israel Antiquities Authorityكانت لأواني تهدف إلى مرافقة الموتى إلى الحياة الآخرة، حيث تم العثور على بقايا الأفيون.

أكد الاكتشاف الكتابات التاريخية والأثرية التي بموجبها لعب الأفيون وتجارته دورًا مركزيًا في ثقافات الشرق الأدنى

تم العثور على أقدم دليل معروف على استخدام الأفيون في أوان خزفية في موقع دفن يدعى تل يهود، حسبما ذكرت سلطة الآثار الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

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كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة تل أبيب ومعهد وايزمان للعلوم أن بقايا الأفيون التي تم العثور عليها أثناء التنقيب في مقابر كنعانية تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ووفقًا للباحثين، استخدم الكنعانيون، الذين سكنوا منطقة تضم أجزاء من إسرائيل الحديثة ولبنان وسوريا والأردن خلال العصر البرونزي، المخدر النفسي كقربان للموتى.

"هذا هو المخدر النفسي الوحيد الذي تم العثور عليه في بلاد الشام في العصر البرونزي المتأخر. في عام 2020، اكتشف الباحثون بقايا القنب على مذبح في تل عراد، لكن هذا يعود إلى العصر الحديدي، بعد مئات السنين من الأفيون في تل يهود". وأوضحت فانيسا ليناريس من جامعة تل أبيب أنه نظرًا لأنه تم العثور على الأفيون في موقع دفن، فإنه يقدم لنا لمحة نادرة عن عادات الدفن في العالم القديم.

وأضافت أن العلماء لا يستطيعون التأكد من دور الأفيون في الاحتفال، سواء أكان الكنعانيون يعتقدون أن الموتى سيحتاجون إليه في الآخرة، أم أن الكهنة هم من استخدموه بأنفسهم أثناء الاحتفال. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على تجارة الأفيون بشكل عام.

وسلطت ليناريس بعض الضوؤ على سير رحلة هذا العقار "علينا أن نتذكر أن الأفيون ينتج من الخشخاش، الذي نما في آسيا الصغرى - أي في أراضي تركيا الحالية - في حين أن الفخار الذي وجدنا فيه الأفيون فصنع في قبرص. بمعنى آخر، تم جلب الأفيون إلى تل يهود من تركيا عبر قبرص؛ هذا بالطبع يشير إلى الأهمية التي تنسب إلى العقار، "لاحظ ليناريس".

أكد الاكتشاف الكتابات التاريخية والفرضيات الأثرية التي بموجبها لعب الأفيون وتجارته دورًا مركزيًا في ثقافات الشرق الأدنى.

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