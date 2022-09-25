ثوران بركاني تحت الماء يفجر ميلاد جزيرة جديدة في قلب المحيط الهادئ

تمكن العاملون في مرصد الأرض التابع لناسا من الاستمتاع بتلك الظاهرة الاستثنائية حيث تشكلت الجزيرة أمام أعينهم

اكتشفت الجزيرة الجديدة في 14 أيلول/ سبتمبر وكان حجمها الأولي 4000 متر مربع فقط ليصبح بعد أسبوع تقريبًا ستة أضعاف وفقًا لمرصد الأرض التابع لناسا.

أفاد تقرير نشرته شبكة CNN ، بظهور جزيرة جديدة فوق سطح البحر في أعقاب ثوران بركان تحت الماء، حدث قبل حوالي أسبوعين. وتقع الجزيرة في حدود جزر تونجا في جنوب غرب المحيط الهادئ، حوالي ثلث الطريق بين نيوزيلندا وهاواي.

تمكن العاملون في مرصد الأرض التابع لناسا من الاستمتاع بتلك الظاهرة الاستثنائية حيث تشكلت الجزيرة أمام أعينهم في مشهد التقطته صور الأقمار الصناعية المسجلة في 10 أيلول/سبتمبر، فقد شاهدوا البركان وهو يقذف الحمم البركانية والبخار والرماد. وبعد ذلك مباشرة ، بعد 11 ساعة فقط من الانفجار، ظهرت الجزيرة الجديدة فوق سطح الماء.

واوضحت وكالة ناسا أن الجزيرة الجديدة ولدت ونمت بسرعة مذهلة. وفي تقييم للوضع نُشر في 14 سبتمبر، ادعى باحثون في الخدمات الجيولوجية في تونغا أن الجزيرة الجديدة ابتدأت برقعة لا تزيد عن 4000 متر مربع، لتمتد بعد أسبوع واحد فقط، على مساحة 24000 متر مربع أي أنها ضافعت حجمها ستة مرات في أسبوع واحد.