جوائز الأوسكار لعام 2023: الفيلم الروائي"القفطان الأزرق" يمثل المغرب في المسابقة

سبق لفيلم "القفطان الأزرق"سبق واختير لتمثيل المغرب في الدورة الـ 75 لمهرجان كان في مسابقة"نظرة ما"

ذكر المركز السينمائي المغربي في بيان اختيار الفيلم الروائي"القفطان الأزرق" لمخرجته مريم التوزاني من ضمن فيلمين مؤهلين وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار الـ 95 لعام 2023 في فئة "الفيلم الروائي الطويل الأجنبي".

وسبق لفيلم "القفطان الأزرق"سبق واختير لتمثيل المغرب في الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي في مسابقة قسم "نظرة ما".

وضمت لجنة الانتقاء التي ترأسها سميرة الحيمر عضوية كلا من رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج محمد عبد الرحمان التازي، ورئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج، السيد جمال السويسي، ورئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما، الحسين بوديح، ورئيس الغرفة المغربية لموزعي الأفلام، نجيب بنكيران، ورئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة والناقد السينمائي، عبد الإله الجوهري، ونائب رئيس جمعية نقاد السينما بالمغرب خليل الدامون.

وبحسب المخرجم مريم التوزاني "يحكي الفيلم عن قصة الصانع التقليدي حليم، الذي يمارس خياطة فساتين النساء بإتقان كبير، مع قفطان بديع بلون أزرق كان يعده لزبونة، أخذ منه وقتا وجهدا كبيرين، وبموازاة ذلك كان هذا الشخص يعيش مثليته في الخفاء دون إثارة انتباه المحيط القريب منه. وكل هذه الأحداث تدور في معمعة حياة هادئة وعادية، لا تشوبها أي شائبة ظاهريا"

وأضافت مريم "مع إصابة زوجته، التي يحبها بشكل كبير، بسرطان مميت، لم يمنع هذان الزوجان من الاستمتاع باللحظات التي تجمعهما. وقدمتهما المخرجة كنموذج للأسرة المغربية البسيطة التي يسودها التفاهم والوئام، ويضع فيها الزوجان اليد في اليد لمواجهة محن الدهر وصروفه.