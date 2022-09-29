سرعة ذوبان الأنهر الجليدية في سويسرا تحطم الأرقام القياسية في 2022

لم تكن سماكة الثلوج في جبال الألب بهذا المستوى الضعيف يوماً في ما مضى خلال فصل الربيع

حطمت الأنهر الجليدية السويسرية في 2022 الأرقام القياسية على صعيد سرعة الذوبان، جراء التأثير المزدوج للجفاف في الشتاء وموجة الحر الصيفية القوية، في انعكاس جليّ ومباشر للتغير المناخي. وفقدت هذه الأنهر الجليدية ثلاثة كيلومترات مكعبة من الجليد، ما يوازي 6% من إجمالي كتلتها في البلاد.

مدير الشبكة السويسرية للبيانات الجليدية ماتياس هاس: "من غير الممكن إبطاء الذوبان على المدى القصير من الممكن إبطاء سرعة الذوبان والاحترار على المدى الطويل إذا قلصنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحماية المناخ، قد يسهم ذلك في إنقاذ ما يقرب من ثلث الكتل الإجمالية في سويسرا في أفضل الأحوال وفي أسوأ الأحوال إذا لم يتم تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري فإننا سنفقد تقريبا كل الأنهر الجليدية في سويسرا بحلول نهاية القرن الحالي.

ولم تكن سماكة الثلوج في جبال الألب بهذا المستوى الضعيف يوماً في ما مضى خلال فصل الربيع، كما أن رمالاً من الصحراء الكبرى لطخت الثلج الذي امتص تالياً حرارة أكبر وذاب بسرعة أكبر، حارماً الأنهر الجليدية من طبقة الثلج الحامية منذ مطلع الصيف. بعدها تعرض الجليد لموجة حر من دون درع الحماية التقليدية. وبحسب تقرير نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الربيع، يشكل ذوبان الجليد والثلوج أحد التهديدات الكبرى الناجمة عن الاحترار المناخي.