إسرائيل: اكتشاف فسيفساء ملونة قديمة على ضفاف بحيرة طبريا

اكتشف الفريق هياكل حجرية بازلتية من فترات مختلفة، بجدران مغطاة بالجبس وأرضيات من الفسيفساء الملونة

كشف فريق تنقيب من جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز (JGU) في ألمانيا عن معلومات جديدة حول المنطقة التي تم فيها بناء قصر الخليفة الأموي في خربة المنية على ضفاف بحيرة طبريا في الجليل الشرقي في إسرائيل.

وخلال أعمال التنقيب، اكتشف فريق من علماء الآثار من ماينز هياكل حجرية بازلتية من فترات مختلفة، بجدران مغطاة بالجبس وأرضيات من الفسيفساء الملونة وخزان مياه، وتُظهر الفسيفساء المكتشفة حديثا، بالإضافة إلى القطع الخزفية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس إلى القرن السابع، أن المنطقة على ضفاف البحيرة كانت مزدهرة بالفعل قبل قرون من بدء العمل في قصر الخليفة.

كان سكانها الأوائل مسيحيين أو يهود وانضم إليهم فيما بعد مجتمع إسلامي صغير ، كان للخليفة مدخل جانبي بني في بداية القرن الثامن حتى يتمكن من الوصول إلى المسجد من قصره.

وقال مدير الموقع وعالم الآثار البروفيسور هانز بيتر كونين عن نتائج أحدث عمل في منطقة قصر الخليفة الإسلامي، خربة المنيى البدائية في إسرائيل، "هذه المرة حقا فزنا بالجائزة الكبرى بحفرياتنا".

وقام فريق من علماء الآثار من ماينز بهذا الاكتشاف الكبير باستخدام الطرق المغناطيسية الأرضية والحفر، بناءً على النتائج، اكتشفوا أنه في بداية القرن الثامن، بنى الخليفة قصره، بمسجده المدمج وبرج بوابة بارتفاع 15 مترًا، تم تصميم المشروع البحثي في ​​البداية كوسيلة لتدريب الطلاب على العمل الميداني الأثري.

وتم تنفيذه بدعم من سلطة الآثار الإسرائيلية وبتمويل من مؤسسة فريتز تايسن ومؤسسة أكسل سبرينغر ومؤسسة سانتاندير وخدمة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD).