إسرائيل: مشاركة سبعة أفلام مغربية في مهرجان حيفا السينمائي الدولي في دورته الـ 38

أفلام "القفطان الأزرق" و"آية والبحر" و"آدم" للمخرج مريم التوزاني و"يا خيل الله" و"علي زاوا" للمخرج نبيل عيوش

تشارك سبعة أفلام مغربية في مهرجان حيفا السينمائي الدولي في دورته الـ 38 الذي يقام في الفترة من 8 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من بين مجموعة متنوعة من أفضل أفلام السينما العالمية الحديثة.

واختار المنظمون برمجة متنوعة طيلة أيام المهرجان لأفلام "القفطان الأزرق" (2022) و"آية والبحر" (2022) و"آدم" (2019) للمخرجة مريم التوزاني و"يا خيل الله" (2013) و"علي زاوا" للمخرج نبيل عيوش (2000) و"روك القصبة" للمخرجة ليلى المراكشي (2013). و"ملكات" للمخرجة ياسمين بنكيران (2022).

وبحسب المنظمين سيتم عرض هذه الأفلام بحضور مخرجيها ويتعلق الأمر بالخصوص بمريم التوزاني وليلى المراكشي وياسمين بنكيران ونبيل عيوش، حيث ستتاح الفرصة للتفاعل مع الجمهور السينمائي الحاضر للهرجان.

وسيمنح المهرجان "جائزة الإنجاز مدى الحياة" إلى مكرم خوري، أحد أفضل الممثلين الإسرائيليين، الذي تحول حاليا للإخراج ولديه حضور مهني واسع النطاق في المجال السينمائي.

ويستضيف المهرجان عددا من الضيوف المميزين من الخارج، وعددا كبيرا من الأفلام من الشرق الأوسط منها إيران ومصر وتونس، كما سيشهد عددا من المسابقات، بما في ذلك أفضل فيلم إسرائيلي طويل وأفضل فيلم وثائقي إسرائيلي، بالإضافة إلى مسابقة الكرمل للأفلام الدولية.

وكان المركز السينمائي المغربي قد ذكر في بيان، الأسبوع المنصرم، اختيار الفيلم الروائي"القفطان الأزرق" لمخرجته مريم التوزاني من ضمن فيلمين مؤهلين وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار الـ 95 لعام 2023 في فئة "الفيلم الروائي الطويل الأجنبي".

وسبق لفيلم "القفطان الأزرق"سبق واختير لتمثيل المغرب في الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي في مسابقة قسم "نظرة ما".