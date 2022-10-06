الفرنسية آني أرنو (82 عاما) هي الفائزة بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022

وهي كاتبة فرنسية ومدرسة أدب فرنسي، حصلت على جائزة رينودو الأدبية عام 1984.

أعلنت الأكاديمية السويدية أن الفرنسية آني أرنو البالغة من العمر 82 عامًا هي الفائزة بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022. ويشير بيان الأكاديمية إلى أن الدافع وراء منحها الجائزة هو "الشجاعة والدقّة في المعالجة اللتين تكشف من خلالهما الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

آني ارنو اسمها بالميلاد آني دوشيسن ولدت في 1 سبتمبر 1940 بليلوبون. وهي كاتبة فرنسية ومدرسة أدب فرنسي. حصلت على جائزة رينودو الأدبية عام 1984.

ترجمت كتبها إلى عدة لغات من بينها العربية والعبرية. من بين كتب آرنو بالعربية: المكان، الإحتلال، امرأة، شغف بسيط، الحدث، لم أخرج من ليلي. كتبها التي تُرجمت إلى العبرية هي "الحدث" و "لم أخرج من ليلي".

عُرفت روايات إرنو بتمركزها، إلى حدّ بعيد، حول تجاربها الخاصّة والحميمية، فتلقي الضوء على الأزمات العائلية، والإحساس بالعار تجاه الطبقة التي تنتمي إليها. كما أنها لا تختبئ وراء استعارات أو تورية، وهو ما تسبّب بإثارة العديد من النقاشات الحادّة عند صدور عدد من أعمالها.

وكان آخر عمل قامت بنشره بعنوان "لشابّ"، صدر قبل أسابيع، تحكي الرواية فيه عن علاقة إرنو العاطفية مع شاب يصغرها بثلاثين عاماً. وأعرب بعض النقاد عن تقديرهم بأن هذه الرواية قد ترقى في مصاف أهم عمل على الإطلاق صدر خلال الموسم الأدبي هذا الخريف (عن العربي الجديد).