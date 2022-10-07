مدينة ليفربول تستضيف الدورة 67 من يوروفيجن لعام 2023 بدلا من أوكرانيا

مدينة ليفربول ستستضيف نسخة 2023 من مسابقة (يوروفيجن) يوم 13مايو/آيار من عام 2023 بدلا من أوكرانيا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، أن مدينة ليفربول في شمال إنجلترا ستستضيف نسخة 2023 من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) يوم 13 مايو/آيار المقبل، والتي تنظمها المملكة المتحدة بدلا من أوكرانيا بسبب الحرب.

وستكون هذه هي المرة التاسعة التي تستضيف فيها المملكة المتحدة المسابقة،وهي أكثر من أي دولة أخرى تنظيما للمسابقة، وقال المدير العام لبي بي سي ، تيم ديفي: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد عدم تمكن أوكرانيا من استضافة مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2023.

ومن جهته قال رئيس هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية ميكولا تشيرنوتسكي، "نحن ممتنون لشركائنا في بي بي سي لإظهار تضامنهم معنا"وأضاف تشيرنوتسكي أنه على الرغم من أن المسابقة لن تقام في بلاده إلا أنها ستكون "لدعم أوكرانيا".

وقال تشيرنوتسكي "أنا واثق من أننا سنكون قادرين معًا على إضافة الروح الأوكرانية إلى هذا الحدث وتوحيد أوروبا بأكملها مرة أخرى حول قيمنا المشتركة المتمثلة في السلام والدعم والاحتفاء بالتنوع والموهبة."

وستتأهل أوكرانيا تلقائيًا إلى النهائي الكبير، كما هو معتاد للفائز، جنبًا إلى جنب مع ما يسمى الخمسة الكبار، ومن بينهم بريطانيا.

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية إن "المكان المضيف يجب أن يستوعب حوالي 10 آلاف مشاهد وأن يكون على مقربة من مطار دولي وبه أماكن إقامة فندقية تكفي لما لا يقل عن 2000 مندوب وصحفي ومشاهد"وأضاف أن "القرار استرشد بمسؤولية اتحاد الإذاعات الأوروبية في ضمان استيفاء الشروط لضمان سلامة وأمن جميع العاملين والمشاركين في الفعالية، والتي يجب أن يبدأ التخطيط لها على الفور في البلد المضيف".

واجهت مدينة ليفربول مدينة جلاسكو في جولة الإعادة النهائية بعد أن تم تقليص قائمة تضم 20 مرشحًا من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واتحاد البث الأوروبي ، الذي ينتج الحدث السنوي، وكان قد تم الكشف عن آخر مدينتين تتنافسان الشهر المنصرم بعد قائمة مختصرة من سبعة ندن تضمنت أيضًا برمنغهام ، ليدز ، نيوكاسل ، شيفيلد ومانشستر.