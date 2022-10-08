الطالبة المغربية جيهان كنفاوي تفوز بلقب المسابقة العالمية "أطروحتي في 180 ثانية" في كندا

"الأمر ليس سهلا، لكي تلخص عمل 4 سنوات في 3 دقائق، أمر صعب، كما مهم أيضا أن تستعمل المهارات في الإلقاء"

تمكنت الطالبة المغربية جيهان كنفاوي، من الظفر بلقب المسابقة الدولية "أطروحتي في 180 ثانية" والتي نظمت بمونتريال بكندا، والتي عرفت مشاركة 20 شخصا يمثلون مجموعة من الدول.

وبعد فوزها، تحدثت جيهان كنفاوي، في تصريح لـ I24NEWS، قائلة: "إشتغلت من خلال اطروحتي على مرض يصيب أشجار العنب في المغرب، والذي أحاول أن أبتكر له مبيد مستخلص من الزيوت الأساسية، بحيث الدواء الوحيد الذي كان يحارب هذه الفطريات أصبح غير متوفر في الأسواق منذ سنة 2001"، وأضافت أن "هذه الأطروحة تعتبر الأولى من نوعها في المغرب والرابعة العالم، بحيث أنها إستطاعت أن تتوصل إلى غاية الآن إلى نتائج جد مميزة".

وقالت جيهان كنفاوي لـ I24NEWS،، إن "المسابقة تفتح أبوابها سنويا أمام الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه في مختلف الشعب، لطرح أطروحاتهم عالميا بمهارة السرعة وإيصال، في مدة لا تتجاوز 180 ثانية".

وتابعت الطالبة المغربية بجامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس المغربية، في تصريحها، "الحمد لله أنني إستطعت إقناع الجمهور الحاضر في المسابقة وأيضا الجمهور المغربي الذي أتقدم له بالإمتنان والشكر لمساندتهم ودعمهم لي من أجل الحصول على هذا اللقب، كما أتقدم بالشكر للجالية المغربية في كندا، لأنه من الصعب الفوز بجائزة لقب الجمهور وأنت مشارك مع 20 شخصا من بلدان آخر".

وأشارت جيهان كنفاوي، لـ I24NEWS، إلى أن،"الأمر ليس سهلا، لكي تلخص عمل 4 سنوات في 3 دقائق، أمر صعب، كما مهم أيضا أن تستعمل المهارات في الإلقاء"، مضيفة "أي طالب يملك حلما يجب أن يسلك طريقه وأن يتشبث به من أجل تحقيقه وأكيد أنه سينجح بتوفيق من الله".